"Yo no quiero que lo haga": Benjamín Vicuña y su preocupación por la afición de su hijo Bautista al MMA

Las preocupaciones que puede tener cualquier padre respecto a sus hijos en edad de crecimiento, también las tiene Benjamín Vicuña. Es que el mayor de sus hijos, Bautista Vicuña Ardohain, de 16 años, fruto de relación con Pampita, entrena artes marciales mixtas para pelear "vale todo" en jaulas, algo que en el entorno familiar del adolescente cayó como un balde agua fría o, mejor dicho, una patada voladora. "Este niño hermoso, ¿qué deporte estás practicando aparte del fútbol?", le preguntó el actor al joven, en el marco de Criemos libres, su nuevo canal de YouTube. "Hago MMA y boxeo. Artes marciales mixtas. Pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte. Hermoso. Aprendés un montón. Está buenísimo", justificó el menor.

"Hermoso. Explicá qué es", lo invitó el papá en un todo irónico. "Es pelea, pero vale todo. Desde codazo a la cara, una patada, hasta que te agarren en el piso y te quieran romper el brazo. Vale todo. Se aprende de a poco", detalló Bautista. "Hemos conversado de esto. Es un deporte que le gusta. Se está preparando, con box, con artes marciales, para eventualmente que el día de mañana tenga todo eso para practicar ese deporte", confirmó el ex de Eugenia "La China" Suárez.

"A mí me encanta...", soltó el menor. "¿Pero entendés que...?", quiso interponerse su papá. "Bueno, por ahora nunca me viste pasando un mal momento", lo interrumpió el joven. "No, y no te he visto tampoco peleando en la calle o con tus compañeros. Pero ponte en mi lugar, que es algo que a mí me preocupa y no me gusta. Y si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mierda ese", se animó a cuestionar.

Benjamín Vicuña abrazado a su hijo Bautista de 16 años, y junto a Amancio, Magnolia, Benicio y Beltrán.

"Yo jamás le voy a prohibir nada. Obviamente que si hay cosas que lo lastimen o que pueda lastimar a otro", deslizó Vicuñia. "En el caso de esto es un deporte polémico. A mí me cuesta mucho entender de qué se trata. Cuando lo veo, es loco, porque al igual que él por morbo a veces me quedo viendo las peleas en la jaula. Por último, el boxeo tiene un arte, tiene un swing. El karate que a mí me gustaba de chico también, tiene una filosofía. Pero esto es matarse, cagarse a palos", añadió.

"Esto es un tema nuestro. Yo no quiero que lo haga, pero está en un proceso donde él también está asimilando cosas, preparándose y yo espero que, desde algún lugar, le caiga una ficha y que no lo practique definitivamente porque va a ser algo muy doloroso para toda tu familia", pidió el actor. "Tampoco quiero hablar de un deporte del que hay mucha gente que son fanáticos y yo no soy quien para hacer públicamente una bajada de línea. Todos los deportes tienen un grado de peligro. A mí me gusta el polo", comparó.

Mientras tanto, sin verse persuadido ni un poquito por su padre, Bautista siguió convencido del deporte que eligió. "Yo no me voy a subir a pelear antes de haberme preparado mil veces. No me vas a ver en ningún momento pasar un mal momento", aseguró. Y si bien su papá no quedó muy convencido, todavía espera que el amor lo cambie de rumbo y lo aleje del deporte más brutal del momento.