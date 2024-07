Cinthia Fernández tomó una drástica decisión con la ex mujer de su nuevo novio: "La está volviendo loca"

Aunque la vida política de Cinthia Fernández no haya funcionado ni por las tapas, en el amor tuvo mucha más suerte. Es que después de haber pasado la peor de las situaciones con el ex futbolista argentino Matías Deferico -que al separarse no le pagaba la cuota alimenticia a sus hijas- ahora vio una luz al final del túnel con el abogado mediáticos Roberto Castillo.

Cinco años estuvo Fernández sin citarse románticamente con nadie hasta que llegó Castillo y le movió el piso, tal vez por la cercanía que generó en algunas consultas referidas a dramas legales de la panelista. Tanto es así que, en una de las pocas fotos que tienen juntos, Cinthia vanagloria a su nuevo novio con la frase: "Y acá con el más genio de todos, Roberto Castillo. Gracias por siempre proteger a mi familia".

Roberto Castillo y Cinthia Fernández

Pero antes de que todo sea un cuento de hadas, su pasado le jugó malas cartas al abogado que está intentando comenzar una incipiente relación con Fernández: Daniela Vera Fontana, su ex pareja -según dijeron las malas lenguas- llegó a acosar a la panelista al enterarse de que era la nueva pareja del abogado.

Esta versión de los hechos fue confirmada por Ángel de Brito y Yanina Latorre en el programa LAM. Ella, ni lerda ni perezosa explicó: "Hasta el viernes no estaban saliendo pero ya nos dimos vuelta".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Al aparecer, quien está más al tanto del nuevo amorío es Dora, la mamá de Yanina que fue consultada al aire sobre el tema y destapó una olla sin precedentes. Pero antes, habló la rubia: "Ella le dijo a (mi mamá) Dora que está enamoradísima. Tuvo que bloquear a la mujer porque la empezó a amenazar e insultar", contó Yanina.

Además, Latorre explicó que es "todo re reciente" y expresó que Cinthia la estuvo pasando bastante mal: "La tuvo que bloquear a la mujer (Daniela Vera Fontana) porque la empezó a amenazar por Instagram".

Roberto Castillo

Dora, por su parte, completó la información más jugosa y expuso: "Está súper enamorada y tiene todas las fechas que dan bien". Además, contó: "Él estaba separado cuando se pusieron de novios y la está volviendo loca la mujer".

Dora respondió a la pregunta del millón ¿qué le dice la ex mujer de su actual novio?: " La jode, le dice que esto es karmático, lo que hacemos todos cuando nos dejan de querer ", dijo muy suelta la mamá de Yanina y filosofó: "Nos agarramos de la otra y no admitimos la culpa".

Roberto Castillo

Pero entonces ¿Cinthia se metió con un tipo casado? La respuesta en un "no" rotundo, según la versión de Dora: "A ella le dan todas las fechas, no se metió con ningún casado, le dan todas las fechas".

Consultada sobre el aspecto físico de Castillo, que es bastante polémico y excéntrico, Dora confirmó que la panelista está chocha: "Ella está súper copada con el chico de la camisa abierta", dijo entre risas y continuó: "Le gusta aunque le parece 'medio chantún' y un 'metrosexual'".

Yanina Latorre no tardó en soltar su lengua filosa y dijo que a Roberto Castillo más que nada, le interesaba "ser famoso". Claro que todavía no está nada dicho y habrá que ver cómo se desarrolla la nueva historia de amor de Cinthia Fernández.