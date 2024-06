Yanina Latorre explotó contra Marina Calabró: "Es una zorra, vengo medio emputecida con ella"

Un nuevo capítulo de la separación entre Marina Calabró y su ex Rolando Barbano. En esta nueva apertura de dramas está implicada ni más ni menos que Yanina Latorre, que terminó enojadísima por la manera en la que la trató la ex periodista de Radio Mitre, que decía ser su "amiga".

Calabró disfrutaba de su última columna al aire de Lanata Sin Filtro y allí deslizó quién sería su reemplazo: Augusto "Tartu" Tartúfoli. En esa línea, expresó con sorna e ironía: "Lo cuento porque lo contó ayer Yanina Latorre, no porque yo sea infidente ni traicione ningún secreto de producción".

Marina Calabró en los Martín Fierro

Ni lerdo ni perezoso, su ex novio Barbano cometió el atropello de nombrar a Latorre de la peor manera: "¿Yanina Latorre es la vocera de Radio Mitre?", dijo y Calabró le contestó un poco condescendiente y sin imaginarse que, tras sus dichos, estallaría una guerra mediática: "Sí, parece que sí, o la vocera de Tartu. Yo no se lo conté. Imagínense con lo que me ha dado estos días".

Esta frase, que podría haber sido solo un inocente intercambio de chistes de mal gusto sobre Latorre, encendió el sentimiento de ira de la angelita en LAM que terminó destruyendo a Calabró con sus palabras. La llamó desde "zorra" a "mentirosa"; ¿era para tanto?

"Todo lo que me entero de ella y siempre me miente en la cara. Es mi compañera de trabajo. Me miente fuera del aire, que no la ca*** nunca", empezó Yanina con el aval de Ángel de Brito que metía leña al fuego: "Yo cuando ella renuncia voy y averiguo. Tengo fuentes, laburé con Lanata mucho tiempo, preguntó quién la reemplaza y ya estaba el reemplazo", dijo la chimentera.

Siguiendo con la línea de cómo consiguió la información, Latorre siguió: "Ella no lo sabía, no lo sabía nadie. Es tan zorra que lo tuitié y cuando voy al pase... ¿Vos qué hacés con una amiga? Le preguntás fuera del aire. Nada, ella no te pregunta nada", dijo enojadísima y dolida.

Yanina Latorre

Lo cierto es que Yanina estuvo varias veces en la gestación de la separación entre Barbano y Calabró cuando esta última se paseaba por todos los medios lloriqueando y lamentando su mal de amores.

Si bien Yanina le daba un espacio para que ella pueda expresarse, Calabró no le decía la verdad de manera uniforme y completa. Es por eso que la rubia estalló: "Yo la verdad vengo medio emput***da con ella porque soy su compañera, hacemos un pase juntas, hablamos un montón".

Victimizándose, Yanina alertó: "Ella confió en mí, sabe que no la voy a vender nunca", expresó mientras decía que sabía "las verdaderas razones de su separación". Pero también la atacó sin precedentes: "Un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire".

Marina Calabró salió de la rencillas con su ex Rolando Barbano pero estalló un problemón con Yanina Latorre que terminó diciendo: "Todo a lo zorra y a mí las zorras no me gustan, y no me gusta que no me den la cara y me enfrenten. Yo dije un montón de cosas de ella a propósito para provocarla y no te enfrenta. Entonces me da como raro. Le perdí la confianza".