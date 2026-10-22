El nuevo paradigma del Real Estate: Inteligencia Artificial, redes colaborativas y el protagonismo del agente digital

La industria de bienes raíces atraviesa una reestructuración profunda que traslada el valor estratégico desde la simple colocación de capital hacia el desempeño operativo, las tecnologías integradas y la mejora de la experiencia del cliente.

Mientras los debates locales suelen enfocarse en marcos regulatorios y esquemas tradicionales, la tendencia global avanza hacia modelos basados en la nube y plataformas hiper-escalables que eliminan barreras físicas y burocráticas. Movimientos como la adquisición de RE/MAX por parte de The Real Brokerage por US$ 880 millones y el acelerado crecimiento de eXp Realty en el NASDAQ reflejan la velocidad de esta transformación.

El nuevo perfil del agente: multidisciplinario y potenciado por la IA

En este nuevo panorama, el agente inmobiliario deja de ser un intermediario pasivo para consolidarse como el motor principal de la innovación: potencia equipos multidisciplinarios que integran arquitectura, finanzas, asesoramiento legal, marketing digital y soluciones PropTech.

Lejos de sustituir la labor humana, la Inteligencia Artificial y las herramientas digitales funcionan como potenciadores de eficiencia, liberando tiempo operativo para que el asesor se enfoque en la negociación, la empatía y la construcción de relaciones de confianza con el cliente.

Así, a nivel local, el sector se reorganiza en torno a la competencia de diferentes ecosistemas de comercialización. Por un lado, grandes desarrolladoras y grupos inmobiliarios -como Yacoub Real Estate & Developers (con su brazo crediticio Hipotek), Consultatio, IRSA, Spazios y Grupo Edisur- incorporan estructuras de venta in-house y soluciones financieras propias para acompañar todo el ciclo de vida del inmueble.

Por otro lado, redes de franquicias como RE/MAX (junto a herramientas alternativas como Lendar) y firmas tradicionales como Soldati adaptan sus modelos operativos para competir en un entorno digitalizado donde la marca personal del asesor resulta determinante.

Frente a un dato estructural del sector que indica que el 53% de las operaciones inmobiliarias se cierran mediante la colaboración entre colegas (co-negocios), también ha surgido la plataforma regional Somos Inmobiliarios. Creada por y para profesionales del sector, ofrece perfiles gratuitos, elimina los cobros por destacar inmuebles y basa su diferencial en la reputación digital y la tecnología.

Su cofundador y CEO, Juan Amaya, destaca que la propuesta busca ordenar precisamente el ámbito del co-negocio entre colegas, lugar donde se concreta más de la mitad de las transacciones.

El funcionamiento de Somos Inmobiliarios se articula sobre cuatro ejes fundamentales:

Comunidad y reputación: un sistema de gamificación otorga puntos por interacciones, publicaciones y cierres de operaciones, construyendo un historial profesional transparente y verificado mediante Inteligencia Artificial.

un sistema de gamificación otorga puntos por interacciones, publicaciones y cierres de operaciones, construyendo un historial profesional transparente y verificado mediante Inteligencia Artificial. Negocio e Inteligencia Artificial: soluciones con IA que vinculan ("matchean") automáticamente requerimientos de clientes con propiedades de otros colegas con un solo botón, sumadas a un CRM especializado, tasaciones automáticas, herramientas de marketing digital y firma digital.

soluciones con IA que vinculan ("matchean") automáticamente requerimientos de clientes con propiedades de otros colegas con un solo botón, sumadas a un CRM especializado, tasaciones automáticas, herramientas de marketing digital y firma digital. Academia SI: un espacio de capacitación continua con cursos basados en libros referentes del sector ( best sellers ), donde los propios agentes pueden volcar su experiencia para compartirla con la comunidad.

un espacio de capacitación continua con cursos basados en libros referentes del sector ( ), donde los propios agentes pueden volcar su experiencia para compartirla con la comunidad. Actualidad: análisis de mercado y producción de contenidos educativos propios a través de podcasts como Referentes by Somos y Behind Somos.

Con el objetivo de elevar los estándares de la comunidad de asesores en América Latina, la plataforma proyecta desembarcar en Uruguay, Chile y Paraguay en los próximos dos años, para luego expandirse a Colombia, México y Venezuela. Tal como afirma su co-fundador Manuel Estruga, la red responde a un mercado que demandaba herramientas en su propio idioma para escalar, consolidando un paradigma donde la innovación tecnológica y la solvencia del profesional humano convergen en un mismo ecosistema sostenible.

Lo cierto es que la reestructuración del sector inmobiliario demuestra que la verdadera ventaja competitiva ya no reside en el aislamiento ni en la intermediación tradicional, sino en la capacidad de integrar tecnología de vanguardia con redes colaborativas y talento humano. Aquellos ecosistemas que logren potenciar al agente mediante herramientas inteligentes y transparencia reputacional estarán marcando el rumbo de una industria más ágil, profesional e interconectada en toda la región.