Trece años de espera, millones de seguidores en todo el mundo y una expectativa que convirtió su lanzamiento en un acontecimiento global. Grand Theft Auto VI (GTA 6), la nueva entrega de la multimillonaria franquicia de Rockstar Games, llegó finalmente al mercado. Pero mientras millones de jugadores celebran la posibilidad de sumergirse en su universo virtual, también aparecen interrogantes sobre los riesgos de un entretenimiento que puede absorber durante horas la atención de sus usuarios y desdibujar los límites entre diversión, compulsión y dependencia.

LA PREVIA

El lanzamiento del juego estuvo teñido de espectacularidad, una expectativa generada entre millones de fanáticos alrededor del mundo. El 27 de agosto, Rockstar (la plataforma de PC desde la cual se puede adquirir el juego), no subió su "game play" a YouTube. Lo estrenó en NETFLIX. 27 minutos de juego que sumaron 31 millones de visualizaciones. Y fue número 1 en 87 de los 93 países que mide la plataforma. Más de cien mil personas se suscribieron a Netflix ese día para ver un juego. Que se entienda: no lo hicieron para jugarlo: ¡fue sólo para verlo!

Los Heat vestidos de GTA

En Miami, sobre el techo del estadio de los Heat, se pudo leer desde aviones un letrero rosado gigante: "Welcome to the city". El condado firmó un acuerdo de 975000 dólares con ROCKSTAR GAMES para eso. El 18 de noviembre, la noche anterior al lanzamiento los Miami Heat jugaron un partido oficial de la NBA contra los Milwaukee Bucks, vestidos con uniformes de Vice City y transmitido por ESPN.

EL LANZAMIENTO

GTA6 no salió a la misma hora en todo el mundo. Se desbloqueó a la medianoche de cada país. El lanzamiento dio la vuelta al planeta Tierra como una ola. Empezó a las 0:00 en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Asia y Europa. Luego la ola cruzó el Atlántico. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Cada país a su medianoche. Los últimos fueron México y Centroamérica. Aunque se sabe que muchos jugadores hicieron trampa. En XBOX, decenas de miles de fanáticos cambiaron la región de la consola a Nueva Zelanda y comenzaron a jugar varias horas antes. Para los que no pudieron, o tienen PlayStation, que es mucho más complicado, fue ardua la tarea de silenciar los spoilers en Tik Tok, para tratar de no enterarse de nada antes que se iniciara la plataforma en su propio país.

En Estados Unidos, se calcula que el ausentismo laboral le costó al Estado nacional miles de millones de dólares. Es que los fanáticos eligieron quedarse en sus casas jugando. Los que más faltaron fueron hombres jóvenes y los que trabajan en modalidad "home office". No lograron que se conectaran con sus respectivas empresas.

GTA

El juego propone recorrer un gigantesco escenario inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus principales centros urbanos. Sus protagonistas, Jason y Lucia, se mueven en un ambiente atravesado por el delito, los robos, las persecuciones, las armas, las drogas y la violencia. La posibilidad de explorar libremente ese universo, participar de misiones y experimentar situaciones extremas constituye uno de sus principales atractivos.

Sin embargo, no se trata solamente de un videojuego con escenas violentas. Su nivel de realismo, la amplitud de sus escenarios y la multiplicidad de actividades disponibles plantean un desafío para quienes tienen dificultades para establecer límites frente a las pantallas. La experiencia está diseñada para mantener al jugador involucrado y ofrecerle permanentemente nuevos estímulos, desafíos y objetivos.

Uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de desarrollar un comportamiento compulsivo. La Organización Mundial de la Salud reconoce el trastorno por videojuegos dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades. No significa que cualquier persona que juegue durante varias horas sea adicta, sino que existe un problema cuando pierde el control sobre el tiempo destinado al juego, lo coloca por encima de otras actividades y continúa jugando pese a las consecuencias negativas.

En ese escenario, GTA 6 puede convertirse en un factor de riesgo para personas vulnerables. La necesidad de avanzar, completar misiones, descubrir nuevos escenarios y superar desafíos puede llevar a postergar obligaciones, reducir las horas de descanso y relegar actividades sociales. Lo que comienza como una forma de entretenimiento puede terminar ocupando buena parte de la vida cotidiana.

Pero su dependencia será motivo de otra nota. Y -creánnos- hay material de sobra para describir los efectos que este juego provoca entre quienes lo juegan. Y ni hablar del dinero. GTA6 promete seguir dando que hablar