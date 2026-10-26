Doce horas. Eso tardaron los agentes de inteligencia artificial de Cathedral, una startup de ciberseguridad, en encontrar caminos hacia los sistemas internos de Anthropic, la compañía detrás del chatbot Claude. Lo reveló The Washington Post, y la empresa confirmó que hubo acceso a una parte de su infraestructura corporativa.

Pero no fue un robo de película. Los atacantes no rompieron los modelos de IA ni tocaron el código fuente: entraron por un costado menos vigilado, el de las herramientas administrativas que usa todos los días cualquier empresa .

Anthropic

La puerta fue software de terceros: programas de gestión para tareas administrativas y de ventas que Anthropic comparte con miles de otras compañías. Según el informe preliminar de Cathedral, sus agentes de IA rastrearon esos servicios externos conectados a la empresa, detectaron fallas y las usaron para avanzar hacia sistemas internos.

Los proveedores afectados no se identificaron públicamente, y tampoco se dieron detalles técnicos de las vulnerabilidades. Cathedral dice que avisó a esas empresas para que corrigieran los errores antes de que alguien más los aprovechara.

Claude

Hay dos versiones sobre información a la que pudieron acceder. Según el borrador de Cathedral, sus agentes encontraron accesos a transcripciones de reuniones, salarios y ofertas laborales y conversaciones internas de Slack, incluidas algunas sobre modelos avanzados de IA.

Pero, Anthropic da otra versión: según la empresa, los investigadores llegaron a un "conjunto limitado" de sistemas de ventas, recursos humanos e IT, con datos de contacto comerciales de algunos clientes y socios y registros básicos de cuentas. Así las cosas, aseguraron que no se comprometieron el código fuente, los modelos ni las conversaciones de los usuarios con Claude . No confirmó las categorías de información que enumeró Cathedral.

Donald Trump

Ahora, la pregunta del millón es ¿quién está detrás de Cathedral? Es que la startup no es un actor cualquiera: la fundaron exintegrantes del DOGE, el polémico departamento de eficiencia del gobierno de Donald Trump, y uno de ellos fue jefe de datos del Pentágono. En julio recaudó 160 millones de dólares, y un funcionario estadounidense le dijo al Post que tres agencias federales la contrataron para trabajar en "escenarios de IA hostil". Anthropic rechazó como exagerado el enfoque de "seguridad nacional" que Cathedral le dio a sus hallazgos.

Según The Washington Post, en julio un grupo de investigadores de Hacktron AI entró a sistemas internos de OpenAI aprovechando fallas en su comunidad de desarrolladores, y terminó cobrando una recompensa. En octubre trascendió además una investigación del FBI contra un ingeniero acusado de grabar reuniones internas de esa empresa con un dispositivo oculto.