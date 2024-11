Del Potro contó que sigue lidiando con dolores crónicos: "Lloro, no duermo y tengo ansiedad"

Juan Martín Del Potro fue uno de los grandes deportistas que dejó el suelo argentino. Comenzó a competir en 2005 y al momento de su retiro del tenis, allá por el año 2022 y con 17 años de carrera profesional, cosechó innumerables logros. Entre ellos, se convirtió en el primer jugador en la historia de la ATP en ganar cuatro torneos consecutivos en condición de debutante, consiguió la segunda mejor racha de victorias en 2008 y la segunda mejor racha de triunfos entre los adolescentes en la Era Abierta, después de Rafael Nadal. Pero si bien en su extensa carrera sumó 22 títulos individuales, uno de los más importantes sin duda fue la única Copa Davis que consiguió Argentina en 2016, donde fue estandarte y figura. Lo cierto es que a pesar del éxito, el tandilense reconoció que no la está pasando bien.

Juan Martín del Potro se retiró en febrero del 2022

A casi tres años de su retiro, Del Potro habló a corazón abierto y contó las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta. Cabe destacar que el ex tenista tuvo que soltar la raqueta, luego de una prolongada y difícil lucha contra las lesiones, especialmente en su rodilla, que terminaron acortando su trayectoria profesional. En una entrevista con La Nación , Del Potro reveló que sigue lidiando con dolores crónicos y dificultades emocionales, y admitió que tuvo que enfrentar su vulnerabilidad. "Me creía fuerte para afrontar cualquier cosa, pero aprendí que no soy tan fuerte como creía", expresó el ex tenista, abriendo el juego a una faceta que pocos conocían de él.

Además, confesó que a menudo sufre de insomnio, ansiedad y depresión, y que recurrió a terapia para sobrellevar estos desafíos, a veces sintiéndose incapaz de superar ciertas situaciones de su vida actual. "Me creía una persona bien parada como para afrontar cualquier cosa que se me podía poner en el camino, pero en este último tiempo aprendí que no soy tan fuerte como creía o como la gente me veía. Lloro, no duermo y tengo ansiedad. A veces estoy deprimido y de repente hago mucha más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas situaciones de la vida que me están tocando", se sinceró.

Cosechó 22 títulos individuales en su carrera

Y agregó: "Hoy no reniego con sentirme un poco débil. Es lo que me toca y lo voy llevando, a veces mejor, a veces peor". Del Potro compartió detalles sobre las operaciones y tratamientos a los que se sometió en su intento por sanar, incluyendo ocho cirugías de rodilla, algunas de las cuales se mantuvieron en privado. A pesar de los esfuerzos y tratamientos con destacados médicos y especialistas alrededor del mundo, admitió que aún no logró alcanzar una buena calidad de vida debido a que sus dolencias persisten en actividades cotidianas. "Lo que pido es poder subir una escalera sin dolor o manejar hasta Tandil sin tener que detenerme", explicó.

Sobre cómo el dolor afecta su vida diaria, detalló que sigue buscando alternativas para aliviarlo y mejorar su calidad de vida. "Ocho veces me operé la rodilla. Públicamente se supo de cuatro o cinco, pero en privado lo hice tres veces más. Lo que pido es poder subir una escalera sin dolor o ir a Tandil manejando, que son cuatro horas en auto y antes las hacia de taquito. Hoy tengo que parar en Las Flores 10 minutos a estirar porque me duelen. ase ocho cirugías, vi a los mejores médicos del mundo e hice miles de tratamientos y dietas. Es una lucha diaria que sigo teniendo porque esa (buena) calidad de vida no la logré", reconoció.

Las lesiones, sobre todo en su rodilla, complicaron su carrera

En febrero del 2022, Del Potro había protagonizado un regreso de película sin final feliz al circuito, después de dos años y medio parado y con cuatro cirugías confirmadas a cuestas, con el Argentina Open como excusa y un partido ante Federico Delbonis en el que generó una atmósfera única, tal como sólo él podía lograr en el tenis argentino. El tandilense cayó 6-1 y 6-3 en la primera ronda del certamen, en una noche plagada de emociones, más allá del resultado. "Posiblemente fue mi último partido. Lo di todo. Tal vez hoy son esos días que no quería que llegaran nunca, pero también que voy a recordar toda mi vida. Todavía no encontré un lugar donde sea más feliz que acá adentro", había expresado tras finalizar el partido. Aquel martes 8 fue su último partido como tenista profesional en el Argentina Open.