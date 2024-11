Un Didi Moto discriminó a una pasajera, ella lo escrachó y él la cruzó en redes: "La próxima pedite una grúa"

La nueva moda de realizar viajes en moto que antes se hacían en taxis y remises de aplicación llegó a la Argentina hace algunos meses y se viralizó rápidamente a partir de un cruce entre un conductor y una pasajera que se viralizó en las redes sociales en los últimos días. Es que un motoquero salió a defenderse tras que lo escracharan por haberse negado a llevar a una pasajera por su obesidad y por haberle pedido que se pese antes de acceder a llevarla. "La próxima pedite una grúa", ironizó. Repudiable.

"Story de cuando saqué una balanza para pesar una pasajera en Didi Moto. Esto fue así. Yo tenía que llevar a una pasajera en un viaje de tres mil pesos. Se llamaba: Miss Déborah Reinis Queen y un corazón. Yo dije: 'nombre raro, pero hay gente que se llama así'. Antes de llegar le pregunto por chat: '¿cuánto pesa?'. La trataba de usted. Ella agarra y me dice: 'un kilo, jaja'. Y bueno, pienso que es un chiste", comenzó el motoquero su devolución.

"Entonces llego y Déborah tendría que haber pedido un servicio de grúa más que un Didi Moto. Entonces le digo: 'Disculpá, ¿te podés pesar? Porque mi moto sólo aguanta 200 kilos'. Se pesa y un poco más rompe la balanza. Entonces le digo: 'Así no te puedo llevar'. Y Déborah se re enojó, empezó a putear, agarró el casco, me lo tiró por la cabeza", describió el conductor.

"Yo le digo: 'No te estoy faltando el respeto. Sólo te dije si te podías pesar porque mi moto aguanta 200 kilos y si yo peso 90 y vos pesaste 160, no te puedo llevar. Vamos a romper la moto, es algo de lógica'. Y bueno, me re escrachó. Creo que me hizo un par de videos en TikTok. Déborah, ¿qué pasa? La próxima pedite una grúa", finalizó el joven rubio y hegemónico.

Los servicios de moto remises se consolidaron en la Argentina.

La respuesta de la joven

"Story de cuando pedí una Didi Moto y saca una balanza y me pide que me pese. Fue así. Yo tenía que ir a trabajar a unas 20 cuadras. Estaba apurada... en realidad no tenía ganas de caminar. No me gusta caminar. Estaba viendo que la tarifa estaba re alta. Me salía como cinco mil el Uber y tres mil la moto. Y digo: 'total moto o auto no cambia nada'", relató Déborah.

"Me pido una moto, estaba viniendo el pibe, primero me puso: '¿transferencia o efectivo?'. Y yo le dije: 'efectivo'. Entonces me pregunta: '¿Cuánto pesa?'. Pero me lo dijo sin la ese. Y yo pensé que era la mochila o algo. Y yo le digo: 'un kilo, no mucho'. Pensé que hablaba de la mochila. No me contestó. Aparecía leído", continuó la pasajera rechazada.

"Llega y me miraba, daba vueltas, como que venía muy lento hacia acá. Llega y me pregunta: '¿Vos sos Déborah?'. Y me mira de arriba abajo. Se baja, saca la mochila y una balanza. Me dice: '¿Te podés pesar? Si superás los 100 kilos no te puedo llevar. Agarro, me peso, y superé los 100 kilos. Y me dice: 'Disculpá, pero no te puedo llevar'. Agarra, cancela el viaje y se va. Y yo quedé: '¿Posta me pasó esto?'", se preguntó Déborah entre angustiada y sorprendida.

En el relato de la mujer no existió lugar para la descripción de la presunta actitud violenta que tuvo ella con la moto de él y el casco. La violencia que sí se pudo reconocer a partir de ambos testimonios es la del motoquero, quien discriminó y exigió a la mujer que se pese en el medio de la calle.