"Es horrible": el Jocker 2 se hunde como el Titanic y ¿Joaquín Phoenix lo reconoce?

La esperada secuela del Jocker sigue sumando dolores de cabeza. A las feroces críticas que viene recibiendo, muchos de hecho la califican como una de las peores películas de los últimos años, se le sumó su paupérrimo rendimiento en taquilla. De hecho, su estreno está incluso por debajo del mayor fracaso de Marvel en toda su historia: The Marvels. La película de DC protagonizada por Joaquin Phoenix logró hasta el momento posicionarse en la primera posición de recaudación en los cines de Estados Unidos, en un marco donde no hay grandes propuestas para la pantalla grande. En total, este finde semana cosechó alrededor de 40 millones de dólares.

El Jocker 2 se hunde en taquilla

En el mercado internacional, Joker: Folie à Deux también es la película más vista con un total de 81,1 millones de dólares habiéndose estrenado en casi todos los países del mundo. De esta manera, la película del principal antagonista de Batman sumó 121,1 millones de dólares tras su primer fin de semana en todo el mundo. Si bien la cifra no es mala, la cosa cambia si tenemos en cuenta los pequeños detalles. Para ser claros, la película ya de por sí tuvo un presupuesto de 200 millones y sus previsiones en taquilla se están desmoronando más rápido que un castillo de cartas. Hay que tener en cuenta que la primera entrega logró 96 millones y no 40 en su debut.

Para los portales expertos en la materia de Estados Unidos, la segunda entrega del Jocker probablemente no supere los 47 millones de dólares de recaudación en el país del norte, lo que sería un rotundo fracaso fácilmente comparable con The Marvels, la cual solamente consiguió 46,1 millones de dólares durante su primer fin de semana en las salas norteamericanas. En el mundo, sumó 206 millones, cuando su presupuesto fue de 270 millones. Son pocas las virtudes que los críticos le resaltan al film que también es protagonizado por Lady Gaga. Incluso, el hecho de que sea completamente un musical es, aparentemente, el ancla que la hunde al fondo del océano.

El Jocker 2 se hunde en taquilla

Lo cierto es que el estreno de Joker: Folie à Deux sigue generando una gran cantidad de malas noticias, ya que para ser considerada exitosa, se estima que la película debería superar los 450 millones en recaudación total. Algo que claramente no ocurrirá. Es cierto que comparada con otros fracasos, Joker 2 está aún lejos de ese nivel de desastre financiero, pero su desempeño sigue siendo una decepción, sobre todo considerando que la primera entrega superó los 1.000 millones en taquilla.

Otro detalle clave del pésimo rendimiento del film radica en la recepción crítica y del público: recibió una calificación muy baja en plataformas como Rotten Tomatoes, con un 33% de la crítica y un 31% de los usuarios. Además, Cinemascore , una firma de estudios de audiencia, le otorgó una calificación de "D", muy inferior al "B+" de la primera parte. Este rechazo inevitablemente provocó que se la compare con otros fracasos como Batman v Superman y Aquaman y el reino perdido.

Uno de los factores que generó controversia es el cambio de tono y estilo de la película, que adopta un enfoque musical. Este giro provocó un rotundo rechazo entre los fans de la primera entrega, quienes esperaban una continuación del estilo oscuro y realista que caracterizó a la original. La presencia de Lady Gaga y su influencia musical no sólo no sumó, sino que además le generó aún más confusión, y muchos espectadores consideraron que este cambio de género no era el adecuado para la franquicia.

Con todos estos detalles dando vueltas, circuló un video donde Joaquín Phoenix aparentemente reconoce que el film es "horrible". El actor y Lady Gaga se encuentran realizando una gira promocional de su último film Joker: Folie à Deux con en afán por revivir el interés por la segunda entrega del villano. Durante su última aparición, los actores presentaron la película en el Festival de Cine de Venecia y recibieron una larga ovación de los presentes.

No dejan de llegar malas noticias para el Jocker 2

En ese momento, los actores protagonizaron un incómodo momento tras la proyección del film. Mientras recibieron una larga ovación que duró aproximadamente 11 minutos, el intérprete del Joker abandonó el palco dejando solos a Lady Gaga y Todd Philips. Aunque la película fue bien recibida en el evento, lo cierto es que el proyecto de Todd Phillips recibió fuertes críticas de parte de la audiencia general, tildando a la película de "mala" y logrando una calificación baja en Rotten Tomatoes.

En las últimas horas trascendió un video del momento previo a que Phoenix abandonara el escenario, donde maneiene una charla con Gaga, y algo llamó la atención de los fanáticos del film, quienes intentaron comprender qué es lo que se dijo en esa conversación. Todo comenzó con la duda de una usuaria de X, quien señaló que el actor estaría criticando la película que acaba de ver: "Casi parece como si Joaquín hubiera dicho: 'Es horrible'".

Rápidamente, los usuarios buscaron un video del mismo momento, pero con un mejor ángulo, y lo pasaron por una herramienta de Inteligencia Artificial que lee los labios para descubrir qué fue lo que el actor dijo en realidad. "¡Es horrible!", decía supuestamente Phoenix. "No digas eso, no lo es", le responde Gaga riéndose. "Sí, creo que lo es", sostiene el actor, a lo que la ganadora del Oscar lo mira perpleja y le pregunta: "¿Realmente lo crees?". "Ciertamente", lo reafirma Phoenix. "El final podría haber sido diferente", argumentó. "No, yo lo amé", le dijo Gaga. Mientras las redes especulan, la película se hunde como el Titanic.