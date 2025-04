Amalia Granata confirmó el diagnóstico de su hijo Roque: "Primero no podía creer"

Amalia Granata no oculta nada de su vida privada, y esta vez no fue la excepción: en las últimas horas, confirmó el diagnostico médico que recibió hijo Roque, de 8 años, fruto de su matrimonio con Leo Squarzon.

Fue la propia diputada provincial quien contó que su pequeño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia . Detrás de su sinceridad, intentó enviar un mensaje a otras madres y padres para concientizar sobre la importancia de estar pendientes a los gestos de cada nene.

Amalia Granata confirmó el diagnostico médico que recibió hijo Roque

"Es un tema del que no se habla: la dificultad que tienen los chicos en el colegio y en la sociedad básicamente, que antes eras el vago, el burro y ahora gracias a Dios está diagnosticado y se le puede dar otro tipo de aprendizaje. Tienen otro ritmo, es una condición, aprenden diferente. Roque también tiene dislexia, tiene ambas... ", comenzó diciendo la ex modelo en diálogo con el programa Puro Show.

La legisladora rosarina contó cómo detectó algo diferente en su hijo: "En preescolar el tema era no poder quedarse quieto, era como muy revoltoso y ahí empezamos a evaluar y a ver qué pasaba, pero ya cuando pasó a primer grado y obviamente la dislexia es lo primero", fue así que Amalia recuerda los inicios del diagnóstico: "Por las mamás tan solidarias que se iban a quejar...".

Amalia Granata se enojó con las madres que se quejaron de su hijo, hasta que aceptó su diagnóstico

Y es que, Roque tuvo problemas con otros compañeros y la ex vedette explicó el trasfondo: "Cuando un niño con TDAH no puede ir igual que el resto, se frustra. Y cuando un niño de seis años se frustra, lo manifiesta con agresión, con empujones, con romper hojas" relató. Este enfoque permitió explicar cómo estas conductas en realidad representan una manifestación del trastorno, y no solamente actos de desobediencia: "Y bueno, me enteré en la reunión de padres que había mamás que iban a quejarse de a lo mejor ciertas actitudes que tenía Roque, pero él no es agresivo, además Roque es más dulce, es un dulce de leche, es un amor, sino porque estaba atravesando algo que hasta ese momento desconocíamos y bueno, a través de una psicopedagoga, de una neuróloga, descubrimos que tiene TDAH y dislexia", añadió.