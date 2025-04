Luciana Salazar estalló contra las "fake news" por la identidad de su hija: "Matilda tiene mi ADN"

Luciana Salazar puso el grito en el cielo luego de que diversos portales de noticias se hicieran eco de las declaraciones de su abogada Ana Rosenfeld, en las que se refirió a la "mamá biológica" de su hija Matilda, en relación a quien prestó el vientre para que nazca. En ese sentido, la modelo explicó la confusión de su letrada y demandó a que corrijan las notas al respecto. Además, se filtró un audio de una conversación de ella con Martín Redrado, luego de haberse separado.

"Ella nunca habló de madre biológica porque sabe que la madre biológica soy yo. Acá la madre subrogante no quiere decir que sea la madre biológica. De hecho, la madre subrogante nunca, y está prohibido en Estados Unidos, puede tener algo de ADN de la criatura, de la persona que engendra. Es ilegal", explicó Salazar en relación al conflicto que estalló en los últimos días.

"Mi hija es mi hija, tiene mi ADN. De hecho, hace poco tuve que hacerle un montón de trámites y demostrar mi ADN en el consulado italiano para que pueda ser también italiana, más allá de su ciudadanía americana. Entonces, imaginate si tiene la ciudadanía italiana gracias a mí, es porque es mi hija biológicamente sin lugar a dudas", añadió la actriz.

Respecto a las palabras de su abogada, Salazar afirmó que calcula que "se confundió" los términos porque la subrogante nunca la demandó por eso. "En un momento intimó a que se bajen sus datos porque me habían pasado un estudio de la clínica con sus datos y yo lo subí así -en redes sociales-. Pero nunca hubo juicio, ni se llegó a demandar porque nunca se notificó nada", precisó.

Martín Redrado y Luciana Salazar, cuando todavía eran pareja.

Para que la fake news no crezca, Salazar apuntó contra algunos sitios de noticias. En particular le dedicó un posteo en X (ex Twitter) a Primicias Ya. "Los intimo de manera urgente a que bajen este posteo, con informaciones falsas y hablando sobre la identidad de mi hija. Matilda tiene mi ADN. Espero que inmediatamente se baje esto", pidió la actriz, enojada por la confusión.

También publicó una historia en su Instagram, en la cual se refirió a lo ocurrido. "Respeten la identidad de una menor. Que no lo haga Redrado no implica que ustedes no tengan la responsabilidad de hacerlo. Si no con mi abogado tomaremos las medidas correspondientes. Espero que todos bajen los titulares que tienen esa información", solicitó.

La reacción de Luciana Salazar a los medios que se hicieron eco a la confusión de términos de su abogada Ana Rosenfeld.

Por otro lado, durante la tarde del miércoles salió a la luz una conversación entre Luli y Redrado, la cual fue grabada en su momento. "Me analizo un poco dónde estuvieron los errores que hice. No sé, quizás es que mi inteligencia emocional es bastante limitada", reconoció el economista al principio de esta. "Quizás tengo un lóbulo muy desarrollado de un lado del cerebro y otro", agregó en ese sentido.

"Eso ya lo hablamos miles de veces. ¿Cómo alguien puede confiar en alguien tan inestable?", se preguntó Luli en su momento. "Tenés razón. Tenés razón", afirmaba Redrado al respecto. "Y con lo de la nena es algo que la verdad que no... Mirá que tuvimos una charla. Esa charla que tuvimos en Miami fue: yo te juro que pensé que, por una vez en tu vida vas a hacer las cosas bien", recordó Salazar.

"Te juro por mi vida. Te vi seguro a vos cuando me hablaste. No sé por qué rompiste. O sea, ¿por qué no tuviste el tupé de decirme 'Luli, cortemos ahora' en público? Porque el conflicto fue que me dejaste expuesta", revelaba Salazar en el audio que se escuchó en Viviana en vivo, el nuevo programa de Viviana Canosa en El Trece.