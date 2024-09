"Estamos solos y desprotegidos": se agravan los incendios en Córdoba y los brigadistas "no dan abasto"

Los incendios que asolan distintos puntos de las sierras de Córdoba se agravan a cada minuto (hay cuatro focos activos, entre los cuales se destaca Chancaní, Villa Berna, y San Marcos Sierras) y el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, todavía no se pronunció al respecto. Hasta el momento, el fuego devastó los distritos de Capilla del Monte, San Esteban y Los Cocos. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) estimó que hasta el domingo al mediodía se habían destruido 16.600 hectáreas en la zona. También hay daños significativos en Villa Berna, donde los bomberos siguen combatiendo otros focos activos.

Según la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), hasta el domingo al mediodía, se habían consumido más de 16.600 hectáreas en Punilla.

La provincia de Córdoba viene combatiendo desde hace cinco años consecutivos distintos focos de incendio y hasta septiembre de 2024, se han quemado un total de 40 mil hectáreas. Las autoridades temen que para diciembre se superen las cifras del año anterior, cuando se destruyeron 41 mil hectáreas. Mientras tanto, el fuego que asola distintos puntos de las sierras de Córdoba se agravaron con nuevos focos que se registran en la zona del Cerro Champaquí, en el Valle de Punilla y en el Valle de Calamuchita. Al mismo tiempo, en Villa Berna, Salsacate y el camino rural de El Estanque aún se registran focos activos.

En Salsacate, el terreno accidentado dificulta el acceso, pero los bomberos ya lograron reducir la intensidad del fuego. En El Estanque, departamento de Ischilin, se investiga las causas del incendio, que ya ha provocado la evacuación de tres personas y la quema de 200 hectáreas, con riesgo de interfase (cuando el fuego amenaza zonas habitadas). De todas maneras y de acuerdo a lo que indican fuentes vinculadas con el operativo que llevan adelante los bomberos, los brigadistas "no dan abasto" y necesitan un recambio urgente, en tanto que el gobierno provincial declaró "zona de desastre" a los lugares afectados.

Por esta razón, llama rotundamente la atención el silencio y la nunca ayuda que ha ofrecido el Gobierno nacional para ayudar a que los vecinos de Córdoba, que están viendo en algunos casos como sus casas son arrasadas por las llamas, puedan superar esta aberrante situación. Cabe remarcar que medio ambiente quedó en manos de Scioli, quine justamente está a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación y está más preocupado por la llegada de las Sociedades Anónimas (SAD) al fútbol argentino que ayudar a combatir las llamas que no dan tregua. Incluso, las autoridades cordobesas advierten que la situación es alarmante.

Nuevos focos se registran en la zona del Cerro Champaquí, en el Valle de Punilla y en el Valle de Calamuchita.

De manera desesperada, los vecinos, aquellos que ven como sus casas son destruidas por las llamas y los que ven como el fuego se acerca incontenible a las suyas, piden la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional. Desde un principio, el gobierno cordobés advirtió que los incendios son intencionales. De hecho, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, Roberto Schreiner, advirtió sobre la "dinámica extraña" de las llamas, influenciada por el viento, el clima y la temperatura. Schreiner alertó sobre la falta de agua y predijo que la situación continuará crítica hasta la primavera, debido a la baja humedad y la sequía prolongada.

Según él, una lluvia significativa podría dar un respiro, pero las previsiones climáticas no son favorables. "Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya", reclamaba una vecina de la capital provincial en TN. "Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido", advirtió otra mujer.

Entre lágrimas, agregó: "Estamos desprotegidos". Otro vecino denunció que se trata de "un incendio anunciado". "Hace tres semanas que vienen prendiendo fuego y sabemos que son intencionales. Se quemaron zonas donde quieren construir autovías y donde quieren instalar negocios inmobiliarios. Necesitamos que sea declarada reserva intangible. El bosque nativo hay que cuidarlo", dijo. Hasta donde se supo, la policía detuvo a dos hombres sospechosos de haber provocado los incendios en la zona de Punilla. Uno de los detenidos, de 31 años, fue arrestado con un bidón de combustible en su poder, mientras que el segundo, de 19 años, fue capturado poco después.

Los incendios que asolan distintos puntos de las sierras de Córdoba se han agravado en las últimas horas

Ambos están imputados por "incendio doloroso", según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba: "La identificación del sospechoso se logró gracias al trabajo de la brigada de Investigaciones de la Jefatura Departamental Punilla Norte, que realizó distintos procedimientos y secuestro elementos relacionados al hecho". Ante la gravedad de la situación, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó la zona afectada y anunció su intención de presentarse como querellante en la causa judicial que busca determinar el origen de los incendios, para que se investigue a fondo a los responsables.

Se informó que continúa la investigación por las llamas que acechan no solo Capilla del monte, sino también varias regiones de Córdoba. En esta localidad alrededor de 300 bomberos trabajaban para combatir el fuego que avanzaba debido a las condiciones meteorológicas de la provincia. Hasta el momento 54 personas debieron ser evacuadas y se han quemado 14 viviendas. Schreiner afirmó que las personas que se tuvieron que ir de sus casas por precaución fueron derivadas a hoteles y cabañas. "Va a llevar varias horas más de trabajo por las complicaciones del viento", precisó el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba.

Según autoridades locales, en Capilla del Monte ya se quemaron aproximadamente 8.000 hectáreas. "Casi 600 bomberos trabajaron en la zona, de los cuales 400 eran jóvenes que se quedaron toda la noche salvando viviendas", agregó Schreiner. En cuanto a la evacuación de personas, el vocero señaló que se han retirado entre 100 y 150 habitantes de las áreas más amenazadas. Mientras tanto, el Gobierno de Córdoba elevó a $5.000 millones el Fondo Permanente para Atención de Desastre ante la situación extrema que vive la provincia por los incendios forestales que ya quemaron más de 16 mil hectáreas en Punilla.

Por los incendios ya hay dos detenidos. Un hombre de 31 años y en las últimas horas a un joven de 19.

A través de un comunicado, el Gobierno provincial agradeció la labor de "los bomberos y brigadistas de diferentes cuarteles y regionales" que no dejan de "dar batalla al avance de las llamas". "Ratificamos que todo daño ambiental, productivo y material que el fuego está provocando, será remediado a través del Fondo Permanente para Atención de Desastre que desde el Estado provincial se dispuso elevar a 5.000 millones de pesos", resaltó el escrito.