Gabriela, la mamá de la primera niña trans se pronunció contra Milei: "Nos quieren borrar, pero vamos a seguir existiendo"

El contenido homofóbico y transfóbico del discurso que ofreció el presidente Javier Milei en el último Foro Económico Mundial de Davos, fue la antesala a las modificaciones que realizó a la Ley de Identidad de Género, en los cuales prohibió los tratamientos hormonales desde los 16 años, en un claro desconocimiento de los derechos civiles de la Argentina. Además, lo hizo tras una multitudinaria Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista que se dio en 150 ciudades del país.

Las repercusiones por estos ataques directos y autoritarios, en el sentido de que modifican leyes sin pasar por el Congreso de la Nación, cada vez son más y crecen de forma exponencial día a día y en todo el planeta. En ese sentido, BigBang habló con Gabriela Mansilla, la mamá de Luana, la primera niñez trans en recibir su DNI con el género autopercibido en 2012, y fundadora de la asociación civil Infancias Libres.

Gabriela Mansilla y Luana participando de la Marcha del Orgullo de La Matanza.

La historia de su familia fue, también, la historia de miles de otras que atravesaron procesos similares. Aunque las vivencias personales de Mansilla desembocaron en una transformación que la llevó a escribir tres libros: Un mundo donde quepan todes: ESI con perspectiva travesti trans en 2021; Mariposas libres. Derecho a vivir una infancia trans en 2018; y Yo nena, yo princesa. Luana la niña que eligió su propio nombre en 2016.

Esta última y a su vez primera obra revolucionó tanto el ambiente que fue llevada al cine en 2021 con una película homónima, que fue protagonizada por Eleonora Wexler y Juan Palomino, e Isabella G. C., la primera niña trans en protagonizar un film. Allí se retrató cómo viven los grupos familiares experiencias como esta y cómo se transforman a través del amor, cuando es necesario.

A través de lo que dice el Código Civil de la Nación, a partir de los 16 años les adolescentes pueden decidir sobre sí mismos"

El gobierno nacional viene de hacer modificaciones a la Ley de Identidad de Género, pero también con muchos ataques a la comunidad LGBT+, como los que manifestó el presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. ¿Cómo percibís vos toda esta situación?

- La verdad es que es muy angustiante, porque volver tanto para atrás, la verdad es que nos pone en una situación de peligro y de alerta. Era esperable porque eran promesas de campaña. Pero lo más peligroso no es lo que este señor está haciendo, sino las personas que avalaron que este señor esté en este lugar en este momento, ¿no? Eso también me preocupa. Los vecinos, la gente que camina por la calle, sus compañeros de trabajo. Esas personas que sí están a favor de de todo este desmantelamiento de derechos humanos y de las políticas de género; el ataque a la comunidad travestis trans, el ataque ahora direccionado hacia las niñeces trans.

Busca modificar la ley de identidad de género basándose en mentiras, en falacias. Porque no es verdad que se mutilan ni que las niñeces atraviesan cirugías en sus genitales. Eso no existe aquí en Argentina. No hay ningún equipo médico que haga eso. Las niñeces no se hormonizan, y a través de lo que dice el Código Civil de la Nación, a partir de los 16 años les adolescentes pueden decidir sobre sí mismos, mientras eso no le ocasione algún daño a su salud ni corra riesgo su vida. Entonces, todo lo que ya está establecido para garantizar los derechos que tiene cada persona, es lo que se está desmantelando. Es peligroso. La sociedad no está tomando dimensión, están viendo como: "ay, eso es un ataque hacia la comunidad". Esto atenta contra la vida de las personas y contra la existencia. Porque negarle el derecho al DNI a una niñez trans es negarle el derecho a su identidad, a la constitución de su identidad, de su género, de su vida, de su cuerpo.

Luana y Gabriela Mansilla

Al mismo tiempo, aunque no haya un DNI, estos procesos van a seguir sucediendo.

- Claro, pero la Ley de Identidad de Género, así como estaba establecida en este artículo 5, que quieren modificar para las niñeces, le da un contexto legal que habilita a las familias a ir a reclamar o apoyarse en la ley, para que quienes no quieran respetar su identidad, su nombre, que es lo más importante que tenemos. El peso de la Ley hacía que, por ejemplo, en una escuela donde había una docente o directivos que no querían respetarle su nombre a una niñez trans, la familia tenía en qué ampararse. No se puede violar el derecho de esta niñez a ser nombrada, porque el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género establece el trato digno. Hoy eso no va a suceder. ¿Qué va a pasar con esas niñas? ¿Qué va a pasar con esas familias?

¿Y ahí qué rol va a cumplir la movilización? Porque todo esto sucede después de lo que fue la Marcha del Orgullo Antirracista y Antifascita, en la que participaron en distintas ciudades del país cientos de miles de personas.

- Sí, no es casual. Es una consecuencia. A mí me suena a nene caprichoso. "Me llenaste de gente todas las calles, mirá lo que te hago". Es como un tire y afloje constante de ver quién tiene poder y cómo puede hacer para exterminar. Esto es una planificación. Acá se sienta a pensar cómo dañar y cómo desestructurar absolutamente todo que tiene que ver con derechos. Es aberrante lo que este señor está haciendo. Es inhumano.

Este señor que tenemos de presidente en este momento, que ojalá dure muy poco, está negando una realidad"

En 2021 se estrenó "Yo nena, yo princesa", una película que fue revolucionaria porque fue la primera en que se trató un tema tan sensible para la comunidad. Esto fue en 2021 y parecía un mundo distinto. ¿Cómo fueron las repercusiones?

- La película sigue circulando, no solo en las plataformas. Yo recibo a diario mensajes todo el tiempo. De docentes que la proyectaron y la vio toda la escuela, de familias a las que le abrió los ojos, de profesionales que agradecen porque eso en su carrera y en su formación universitaria no lo tuvieron. La película muestra una realidad y este señor que tenemos de presidente en este momento, que ojalá dure muy poco, está negando una realidad. Y haga lo que haga, diga lo que diga, instale el odio que quiera instalar contra la comunidad y la desinformación que está circulando. No vamos a dejar de existir.

Para una sociedad que no nos quiere ahí, o para una sociedad que nunca quiso a una travesti dentro de su familia, y por eso la expulsó, la maltrató y la condenó a la prostitución, por ejemplo, van a seguir existiendo. Van a seguir naciendo. Las niñeces y adolescencias trans-travestis van a seguir naciendo, en cuyos hogares de personas heterosexuales no las están esperando. Porque no se está esperando una niñez trans en ningún espacio. Bueno, hoy los están habitando.

Gabriela y Luana Mansilla.

- Luanita fue la puerta; fue ese eslabón que faltaba en la cadena de la historia de la comunidad travesti trans. Había una niña de cuatro años diciendo "yo soy Luana". Bueno, había que escucharla, había que abrazarla, había una deuda enorme con la comunidad. Y la estábamos saldando, ¿no? El Estado se estaba haciendo responsable, de alguna u otra manera, en la atención a la salud integral, bajo el artículo 11 de la Ley de Identidad, la misma que avalaba y que amparaba todo este derecho personalísimo de ser quién soy, de nombrarme y que me respeten.

Vino a arrasar con todo y cala muy hondo. Te desestabiliza un poco, porque la injusticia es enorme, la mentira que instala es enorme. Y el dolor de decir: "Bueno, no podemos descansar. No va a haber un instante en el que podamos descansar. Tenemos que luchar contra para poder existir". Y te guste o no, le guste o no al Presidente, le guste o no a la sociedad, existen, existimos. Y vamos a seguir existiendo. Algo van a tener que hacer con eso además de querer exterminarlo.

Gabriela Mansilla recibiendo el primer DNI de género autopercibido de su hija Luana en 2012.

Hablaste de tus vecinos que te preocupan, que votaron esto y avalan esto. ¿Creció el miedo desde que vivimos con este gobierno?

- Sí, por supuesto. Cuando hablamos de vecinos, no estoy hablando de los vecinos de mi cuadra. Estamos hablando del vecino y la vecina de todos los lugares del país que avalan esto. El otro día teníamos en la marcha, esta marcha multitudinaria que estaba llena de amor, de orgullo y de colores, porque fue hermosa y se respiraba libertad y amor, a una señora mayor de mayor edad diciendo: "Videla se quedó corto". Esos vecinos me preocupan, los que pusieron a este tipo acá. Porque no todos no votaron creyendo que iba a hacer todo lo que prometía. Toda esa gente, ¿dónde está?