"Les hablás con el corazón y te contestan con la billetera": un almacenero estalló contra los aumentos desmedidos de Arcor

Tras la creciente inflación en el país y las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei, la desregulación de precios genera un impacto significativo en la economía de las casas y los almacenes que sufren en ambas partes la remarcación de los precios día a día.

Esta vez, un almacenero, Claudio Páez, decidió expresar su indignación y enojo ante la constante lista de nuevos precios de los productos suministrados por aparte de Arcor en un video que se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó mucho apoyo por parte de la sociedad.

Los nuevos precios de Arcor

Claudio no pudo contener su enojo y lanzó un contundente descargo: "¡Pará la mano, Pagani!, estoy lleno de bronca", dijo detallando que Arcor ha estado remarcando la lista de precios en todos sus productos y que en algunos casos, ha llegado hasta el 60 por ciento de los aumentos, lo que genera malestar entre los comerciantes y aún más en los compradores.

Arcor, perteneciente al Grupo Pagani, es la compañía alimenticia más grande de Argentina, exportando el 30% de su producción; mientras el 70% se destina al mercado nacional. Consultado por BigBang, Claudio remarcó que en el mes de diciembre, las ventas cayeron un 20 por ciento y que fue uno de los meses más duros que le tocó vivir en sus 32 años como almacenero.

"Diciembre fue el mes más caótico, los incrementos se sucedían constantemente. Milei asume el día domingo 10, el 11 estuvo tranquilo pero el día 12 comenzó la andanada de aumentos, en especial la cordobesa Arcor con un 40, 50 y hasta un 60 por ciento más", explicó y luego detalló: "Uno preguntaba en concepto de qué, pero ellos nos contestaban que tenían los precios atrasados y que el gobierno anterior no los dejaba aumentar".

"Atrás de ellos le siguieron las otras empresas", indicó el almacenero, que detalló que desde el segundo día del mes de enero, antes de abrir sus puertas, ya tenía la noticia de este nuevo incremento por parte de la empresa cordobesa. "El martes abrimos el kiosco y ya teníamos la noticia de este incremento de Arcor del 30 y 40 por ciento y entonces llamé y me dijeron que siguen atrasados con los precios... la pregunta es ¿Cuánto más están atrasados?", resaltó.

Además, insistió en que Arcor le metió la excusa de que estaban dentro del programa de Precios Justos, pero recordó que las golosinas, por ejemplo, no entraban dentro de ese paquete de medidas. "Acá lo que falla es el Gobierno", sentenció, refiriéndose a la desregulación de precios sin control.

"Para mi humilde entender, la ministra Mondino dijo que hay que dejar que todo se acomode, pero en este país no se puede dejar todo así porque sabemos cómo son los empresarios, vos les hablás con el corazón y te contestan con la billetera y hacen este descontrol de precios", expresó Claudio, quien remarcó que ahora los productos de caramelera pasaron a ser un bien de mucho valor y casi de lujo.

Javier Milei.

"En diciembre cayó la venta un 20 por ciento fácil, no lo sé a nivel nacional, pero en CABA ronda ese número. Y ahora que arrancamos enero no hay nadie, no hay plata, sumado a la gente de vacaciones que se fue", indicó. Por último, indicó que el incremento de precios se dio de forma escalonada durante todo el año y que, incluso con el Gobierno de Alberto Fernández, la desproporción era brutal: "La situación que estamos viviendo es una consecuencia de todo... una mala praxis de todos los gobiernos. Milei decía que la casta lo iba a pagar pero yo no veo eso, lo estamos pagando los ciudadanos comunes, es un desastre todo", se lamentó.