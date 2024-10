Dieguito Fernando hizo lagrimear a todos con material inédito de su padre, Diego Maradona: "Hoy el cielo celebra tu vida"

Diego, Diegote, el Diez, Maradona, Dios, todos sinónimos para referirse a la misma persona: Diego Armando Maradona, que cumpliría 64 años. El futbolista, el crack de la cancha fue recordado por sus seres queridos de la mejor manera.

Maradona fue una de las personas del deporte que más se comprometió con la realidad política argentina y eso es lo que le da más bronca a sus detractores. De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni lo ninguneó durante su gestión y fue un escándalo que se tornó nacional.

Amado por el pueblo y odiado por quienes lo consideran demasiado vulgar, demasiado popular muy desfachatado, el Diego se quedó clavado en la memoria colectiva argentina y es uno de los argentinos más nombrados en el exterior.

Es por eso que las redes sociales se vieron colmadas por imágenes, videos y recuerdos del más grande del fútbol mundial. Sin embargo, los posteos que más llamaron la atención fueron los de su amada familia.

Claudia Villafañe, el primer amor del Diego y su compañera de vida, posteó un cielo abierto y una frase: "El cielo no quiso esperar, feliz cumple Babu, nuestros nietos saben muy bien quién sos", expresó y en la próxima historia arrobó a sus hijas Dalma y Gianinna Maradona.

Al mismo tiempo, "la Claudia" compartió la canción "Margaritas" que Dalma compuso y cantó Maradona: "El cielo no quiso esperar. Babu lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte. Una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color. Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos", dice la letra que ablandaría hasta el más duro corazón.

Dalma Maradona recordó a su padre

Por su parte, fue Dalma quien compartió una foto junto a su hija Azul y lo recordó de la mejor manera: "Hoy te escribo como lo hacía cuando te llevaba cartas a las concentraciones contándote todo lo que pasaba. Feliz cumpleaños Pa. Azul elige ir de paseo con tu remera, no se la quiere sacar nunca . El único problema es que no le sale Babu y te inventó un nuevo apodo, en esta casa ahora sos Buba. Te extrañamos siempre y te tenemos presente todos los días" .

Sin embargo, uno de los posteos más tiernos fue el del menor de los hijos del Diego, Dieguito Fernando Maradona: "Hoy el cielo celebra tu vida, Papá. Aquí en la tierra, mi corazón sigue latiendo al ritmo de los recuerdos que dejaste en mí. Cada día que pasa, extraño tus abrazos, tus palabras y la luz que eras en mi vida. Aunque no pueda verte, sé que estás conmigo, guiando mis pasos y dándome fuerza desde allá arriba. Feliz cumpleaños en el cielo, papá; te llevo conmigo, ahora y siempre." Dieguito Fernando Maradona ¡Tu chinito!".

Al mismo tiempo, usó su cuenta de Instagram para rememorar a su padre en una serie de fotos y videos inéditos que hacen lagrimear a más de uno en Argentina.

Además, el futbolista fue recordado por Evo Morales, ex presidente de Bolivia que sufrió un intento de magnicidio durante el último fin de semana. En su cuenta oficial de X, expresó: "Hoy recordamos a Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de fútbol de la historia, pero, sobre todo, extrañamos su conciencia social, su apoyo a los pobres, a los más olvidados y desposeídos. Evocamos su constante lucha por los procesos revolucionarios de América Latina, como Cuba, Venezuela y Bolivia, con la Revolución Democrática Cultural hoy traicionada por los proimperialistas. Allá donde estés, hermano Diego, te mandamos nuestro abrazo y cariño en este día que se recuerda tu nacimiento".