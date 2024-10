Presencias VIP y botineras en el plantel de Independiente: ¿Flor Regidor gana 15 mil dólares por hora?

La fiesta en el yate entre varios jugadores de Independiente y un grupo de influencers se convirtió en una polémica escandalosa, no sólo por los lujos de los futbolistas que molestaron a los fanáticos del club, sino también por los contundentes detalles que salieron a la luz sobre lo que ocurrió aquel día en altamar. Ahora, Flor Regidor rompió el silencio y habló sobre los rumores de que cobró 15 dólares la presencia.

El pasado sábado, se difundieron varias fotos e imágenes de una fiesta en un barco por el Delta en la que participaron varios integrantes del plantel profesional del club de Avellaneda, junto a influencers como Sasha Ferro, Bri Marcos y la ex participante de Gran Hermano.

Flor Regidor estuvo de fiesta en un yate con jugadores de Independiente

Desde el club se decidió que los deportistas Diego Tarzia y Marco Pellegrino fueran desvinculados del plantel por actos de indisciplina y excesos , por tiempo indefinido. Fue así que el peso además recayó sobre las modelos allí presentes, a quien el hate le copó sus redes sociales.

Con el pasar de los días, Regidor esperó que las críticas se apaciguaron y decidió salir a dar su versión de los hechos. A través de X, una cuenta que se dedica a compartir detalles de la farándula, comentó que la joven habría cobrado 15 mil dólares por asistir a la fiesta, junto a la noticia compartió una captura donde una persona se encarga de gestionar la presencia de algunas modelos argentinas.

Se filtra cuánto cobran las influencers argentina por presentarse en un evento

"¿Te imaginás 15 mil? Mi sueño. No viviría en Lomas de Zamora. Con suerte estoy ahorrando y, a fin de año, me voy a poder comprar un Palio", escribió en su cuenta la ex hermanita. Actualmente, la joven se encuentra en Bariloche con amigos, pero prefirió dejar de lado el disfrute y atentes a quienes la atacaron: "Ojala, la verdad que las chicas que hacen eso las aplaudo ", dijo en un video publicado recientemente.

A través del audiovisual, Regidor se defendió de otros escándalos en los que se vio involucradas. Días atrás, Marisol y Martín Ku, conocido como "El Chino", decidieron terminar su relación y según dieron a entender habría sido por una infidelidad por parte del mediático; fue en aquel momento que surgió el nombre de Florencia como la tercera en discordia: "Seguramente es una movida de marketing y me van a tener que venir a pedir perdón todas las viejas de Facebook", comenzó su descargo.

Luego, el nombre de la modelo también se vio comprometido en la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, sin embargo desmintió conocer al jugador y confesó idolatrar a la influencer recientemente separada.

Por último, Flor Regidor pidió a las páginas de X que no utilicen su imagen para ganar visualizaciones o tomaría cartas en el asunto: "Para todas las cuentas de Twitter que se dedican a inventar fakes, deje de poner mi cara porque les voy a meter una denuncia", culminó.