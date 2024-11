Impactó la reaparición de Flor Peña en el Caribe pero en silla de ruedas: "Nada salió como lo esperaba"

En medio de un problema legal por la promoción de casinos ilegales, Flor Peña armó las valijas y se fue de vacaciones fuera del país. Con la baja audiencia del Cantando 2024, la conductora se desvinculó del proyecto con la excusa de enfocarse en otros compromisos laborales, sin embargo en sus redes sociales compartió que está de viaje y sufrió un accidente que la dejó en silla de rueda.

La actriz viajó a República Dominicana, donde no todo fue lujo y diversión. A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram publicó un video que preocupó a sus seguidores: " Quebrada pero jamás vencida ", escribió junto al video donde se la vio en silla de ruedas.

Flor Peña accidentada en el Caribe

Pese al accidente, la mediática no perdió su característico humor y advirtió que no es fácil maniobrar una silla de ruedas en un lugar caribeño. Además, a la situación se sumó su marido, Ramiro Ponce de León, que bromeó con lo incómodo que resulta mover a su mujer por su altura: "Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde, a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasás de rosca, te frena" , comenzó.

Peña dejó en claro que el humor y la facilidad para adaptarse a las situaciones son sus fuertes, es asi que con su pierna quebrada eligió ser resiliente: "Nada salió como lo esperaba y, sin embargo, acá estamos con mi marido, el mejor compañero del mundo, riéndonos y poniéndole onda. Por ahora no puedo caminar. Espero poder hacerlo pronto por todos los compromisos que tengo por delante", remarcó y dejó en claro que volverá a la ciudad para dar revancha a lo que pensaba disfrutar.

En el posteo, varias figuras públicas empatizaron con el accidente de la humorista: "¡Felices vacaciones! ¡Pasala hermoso!", escribió irónico su amigo Marley, a quien se sumó Darío Lopilato: "Mamuchi. Mejorate", dejó haciendo alusión al vínculo que mantenían en la serie "Casados con Hijos". Además se sumó Georgina Barbarossa: "No lo puedo creer. Qué embole. Fuerza Florchu de mi corazón".

Pese a su lesión, Flor Peña mostró cómo se divierte con su esposo, entre chistes y paseos, la artista dejó en claro que no puede tomar alcohol por los medicamentos indicados, así como tampoco puede disfrutar del mar.