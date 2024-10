Tinelli lo hizo de nuevo: empleados del "Cantando 2024" lo denunciaron porque no paga los salarios

El Cantando 2024 juraba ser el caballito de batalla de América Tv, pero fracasó en el intento. Golpe tras golpe noquea al reality show con menos vistas en la televisión argentina. En las últimas horas, se filtró en redes sociales el problema que atraviesan los trabajadores que no cobran su sueldo a tiempo.

Desde el primer día quedó en evidencia el bajo presupuesto de la producción: pisos rayados, estudio chico y famosos poco conocidos presentados como grandes figuras. Hasta Flor Peña se baja poco a poco del proyecto y como reemplazo llegó, en primer lugar, Fer Dente, y actualmente se encuentra Karina Mazzocco frente a la conducción del programa.

Si bien las figuras intentan generar polémica con peleas o anécdotas, los números de audiencia no suben destinando al fracaso absoluto al Cantando 2024. Como si las renuncias de Coy, la hermana de Furia Scaglione, de Coty Romero, y de la Bomba Tucumana no fueran suficientes, en las últimas horas los partenaires de cada participante se organizaron para llevar adelante una protesta por la falta de pagos.

En X, circuló una captura de pantalla donde uno de los cantantes pidió ayuda a sus colegas: "Equipo hermoso, aviso por las dudas,que los partenaire todavía no cobramos y estamos poniéndonos de acuerdo de organizarnos si no nos pagan la semana que viene ". El mensaje fue compartido por la cuenta de LAM, donde se aseguró que ya fueron pagados esos sueldos.

Ante la difusión del mensaje que deja en descubierto la verdadera situación en la que trabajan los empleados de América TV, los usuarios de las redes comentaron al respecto: "Por algo la ola de renuncias y cambios de parejas... No importa cuando, siempre Tinelli le debe a la gente " o "Pero Tinelli no les dio cheques voladores o no los invito a su mesa del hambre", fueron algunas referencias contra el empresario.

Cabe recordar que durante las últimas ediciones del Bailando, Marcelo Tinelli se vio involucrado en problemas legales con sus empleados, a quienes no pagaba sus sueldos y los obligaba a cumplir con su jornada laboral: desde jurados hasta productores, camarógrafos y sonidistas, una lista sin fin marcó las personas afectadas. Según la cifra que se dio a conocer desde el Banco Central, el gerente de América, debía un total de seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos.