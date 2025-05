Mientras el Garrahan colapsa, el ministro Lugones aseguró estar "cambiando el paradigma de la salud"

El ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró estar "cambiando el paradigma de la salud", luego de reunirse con el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (EE.UU), Robert F. Kennedy, Jr., y reafirmar en una declaración conjunta la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras tanto, el Hospital Garrahan, el mejor centro pediátrico de alta complejidad de Latinoamérica, colapsa por falta de financiamiento y renuncias masivas por los salarios de hambre.

"Estamos cambiando el paradigma de la salud", tituló su publicación Lugones, la cual acompañó con una bandera de Argentina y otra de EE.UU. "Hoy, junto a Robert F. Kennedy, Jr., firmamos una declaración conjunta en la que reafirmamos nuestra salida de la OMS y definimos ejes comunes de trabajo en medicamentos, alimentos y vacunas", continuó.

La publicación del ministro de Salud, Mario Lugones.

"Su visita a la Argentina confirma que nuestros países comparten un mismo rumbo: un nuevo paradigma de la salud. Creemos en un modelo moderno de cooperación global, basado en evidencia científica, transparencia y soberanía. Vamos a profundizar la cooperación entre países incluso en materia comercial. Este es el camino que vamos a seguir. Y ya empezamos a recorrerlo", afirmó el titular de la cartera sanitaria en su posteo.

Más allá de la decisión de salir de la OMS, que se enmarca en el alineamiento detrás de la figura y conducción del presidente norteamericano Donald Trump, y lo referido a la vacunación, que ya despertó polémicas entre la comunidad científica por el dilema ético de evaluar con placebos vacunas que funcionan, el anuncio sobre el cambio de "paradigma de la salud", se da mientras el Garrahan, esa institución orgullo de la Argentina fundada en 1987, sufre el peor ajuste de su historia.

El canciller Gerardo Werthein, el secretario norteamericano Robert F. Kennedy, Jr., y el ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones.

El Hospital Garrahan tiene un registro increíble como institución pediátrica. En la información estadística del anuario de 2022 expusieron cómo se bajó la tasa de mortalidad intrahospitalaria en un 70% desde su fundación, una evolución notable y significativa comparable con las mejores instituciones pediátricas del planeta. Pero todo eso está en peligro por el ahogamiento presupuestario al que se enfrenta a la institución.

La modalidad en la que funciona el Garrahan es la del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), que dispone que la financiación sea compartida con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en una proporción de 80% del presupuesto a cargo de las arcas nacionales y el restante de las porteñas a cargo del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El flyer de los residentes del Hospital Garrahan inspirado en El Eternauta para defender la institución ante el ahogo presupuestario.

El Presupuesto, sin embargo, es el prorrogado de 2023 y nunca actualizado para enfrentar la inflación del 200% que hubo en el medio. Esto impactó de forma directa en los salarios, los cuales están muy lejos de satisfacer las necesidades de los profesionales médicos, técnicos administrativos que trabajan allí. Fueron los gremios y los residentes con sus sueldos que registran menos de 3.000 por hora, los que pusieron al Hospital de pie para pelear, bajo la consigna #ElGarrahanNoSeSalvaSolo, inspirada en El Eternauta de Ricardo Darín.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, reveló en las últimas horas a la agencia Noticias Argentinas que la situación llegó "a un punto crítico", al punto de que en el último tiempo renunciaron más de 200 trabajadores "que no han sido reemplazados".

"Se vivió una escena de zozobra frente a la Dirección del hospital. Jefes, médicas y médicos de distintos sectores se concentraron para exigir respuestas ante la falta de cobertura de guardias en las más de 500 camas del hospital. El conflicto se originó por la falta de profesionales, que entró en una pendiente inédita en caída, desde que asumió el presidente Milei", cuestionó la nutricionista pediátrica. "Son salarios de miseria inéditos en los 37 años de historia de Garrahan", añadió.

"Nuestro problema al día de hoy es que un residente de primer año con 70 horas semanales está recibiendo un salario de 797 mil pesos. Entre 2.800 y 3.000 pesos la hora. Nosotros hace más de un año que enviamos cartas al Ministerio de Salud de la Nación y no recibimos respuesta de manera directa. Ni siquiera se quieren juntar para reunirse con nosotros y empezar a debatir cuál es la problemática actual más allá del salario, sino el sistema de Salud", denunciaron residentes al aire de Gelatina.

La convocatoria de los residentes del Hospital Garrahan a la movilización.

"En todos los hospitales del país no tienen un buen sueldo. Lamentablemente no es un problema del Garrahan solamente. Lo único que dicen cuando se comunican con el Consejo de Administración es que no tienen dinero y que ni siquiera se quieren juntarse a charlar con nosotros y si el hospital tiene que cerrar, por ellos no va a haber ningún tipo de inconveniente", revelaron.

"Nos es muy difícil en este momento estar frente a una cámara reclamando un sueldo digno para poder comer, vivir, poder alquilar y cargar la sube. No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo un sueldo digno, que es lo que nos corresponde", finalizó la referente de los residentes. Este jueves a las 12 marcharán desde el Garrahan al Ministerio de Salud, conscientes de que nadie se salva solo.