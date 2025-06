"Ojalá el bebé nazca antes de que nos separemos": el divertido reclamo de Jimena Barón a su pareja

A diario, Jimena Barón comparte en redes sociales los avances de su segundo embarazo. Aunque hay detalles que prefiere mantener en secreto —como el nombre del bebé— también elige mostrar aspectos de su vida cotidiana, incluso aquellos que revelan el "lado B" de la maternidad y la convivencia. Esta vez, la artista dejó ver un conflicto doméstico con su pareja y padre del bebé en camino, Matías Palleiro.

" Ojalá el bebé nazca antes de que nos separemos ", escribió la cantante en una historia de Instagram junto a un video de su pareja. Al subir el volumen del audiovisual, se la escucha decir: "Yo les juro que dejé el cuarto listo para mostrárselos, venía a eso. Pero no...", comenzó dirigiéndose a sus seguidores, haciendo referencia a la habitación que preparó especialmente para el nuevo integrante de la familia.

El navegador no soporta este contenido.

En el video se ve a Matías sentado en el sillón mecedor, con el mate listo sobre la mesa ratona, todo enmarcado en la delicada decoración del cuarto: "Y me acaba de preguntar: ' ¿Yo dónde tengo la reunión? '", exclamó indignada "La Cobra", quien cursa la semana 38 de embarazo.

La discusión gira en torno al uso del cuarto del bebé. Jimena lo dejó completamente preparado para su llegada, pero Palleiro lo utiliza como oficina para sus reuniones laborales: "No sé, tesoro, bastante que yo hice de un comedor una habitación cuando vinimos acá porque vos no querías vivir conmigo", lanzó en respuesta a la pregunta de su novio. Y sumó con ironía una propuesta que podría volverse realidad: "Y ahora el chico quiere que le consiga una oficina. No sé, andá a Microcentro, alquilate algo. ¡Dejá el cuarto de tu hijo, no es tu oficina!", gritó con humor pero con un claro reclamo.

Jimena Barón mostró el regalo que recibió de su suegra en la semana 38 de embarazo

Cabe recordar que en un principio, la cantante compró la casa con la intención de vivir junto a su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. En aquel momento, Palleiro no solo se había negado a convivir, sino también a ser padre. Por eso, con la llegada del nuevo bebé, hubo que improvisar y transformar el comedor en una habitación personalizada para el más pequeño de la familia.

Por otro lado, Jimena Barón mostró cómo se prepara para el día del parto y compartió con emoción un regalo muy especial de su suegra. La madre de Matías Palleiro conservó en perfectas condiciones algunas prendas de su hijo —como bodys tejidos y camisas— para cuando llegara el momento de que él se convirtiera en padre. En el video que publicó, se la ve revisando la ropa, mientras responde a los miles de seguidores que a diario le preguntan si ya dio a luz. Sin embargo, la cantante aclaró que el bebé está previsto para los últimos días de junio.