Darín no escatimó en palabras de agradecimiento para Lali: "No esperaba menos de ella"

Ricardo Darín sigue en boca de todos tras semanas del empanada-gate, su comentario en la mesa de Mirtha Legrand que desató un estéril debate alrededor del precio de las empanadas, cuando en realidad buscaba demostrar el descalabro económico que se vive en el país. Ahora, agradeció a Lali Espósito haberse solidarizado con él y reflexionó acerca de la impunidad que se viven el anónimo mundo de las redes sociales.

"Lali es divina. Divina. No esperaba menos de ella porque es una mujer increíble, muy valiente, una gran artista y una amiga. Hizo una especie de defensa y fue un poco más allá incluso. Está bien, forma parte del derecho que uno tiene de poder opinar y se lo agradezco", aseguró Darín frente a un móvil de Infama, el programa de América TV.

Ricardo Darín con la máscara de Juan Salvo de El Eternauta

La cantante había confesado que la resultaba bizarro el debate alrededor de las declaraciones del actor. "Es clarísimo lo que quiso decir. Estamos en una época corta, chata en las conversaciones. Tan en lo poco importante. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano que pagó algo caro y lo vamos a saltar a matar", cuestionó frente a un móvil de LAM.

"Darín sabe todo y se nota cuando habla. Me solidarizo con él y con todos los que reciben ese nivel de hate. Todos deberíamos hablar con el presidente o sentir que nuestro presidente nos representa aunque no estés de acuerdo con sus políticas. Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que llama mandriles a quienes no opinan como él. Te sentís raro. Yo vivo en este país, es donde aporto, de donde soy. Es raro no sentirse representado. No hablo de partidos políticos", continuó Lali.

Lo cierto es que Darín también se refirió al escándalo por el cual el presidente Javier Milei lo puso en la mira de su hostilidad digital, esa que tanto tiempo de vida y de gestión presidencial le quita. "Sí. Bien no te hace. Sobre todo cuando del otro lado es una agresión gratuita o fuera de tiempo y distancia. Pero la verdad es que estamos tristemente acostumbrados a ese funcionamiento de las redes", lamentó el actor

"En las redes muchas veces te encontrás con gente que arma todo un discurso para odiar y después, por ahí en el mano a mano, no es así. Tiene que ver con cierto anonimato que te ofrece la posibilidad de estar detrás de la computadora o un teléfono", reflexionó el protagonista de El Eternauta.

Dirigiéndose a la periodista que lo entrevistaba, Ricardo Darín destacó la juventud de ella para comparar la historia con la última dictadura militar que gobernó la Argentina. "No habías nacido, pero en otras épocas no se podía ni abrir la boca. Entonces, una forma de manifestación o de homenaje a la democracia, es decir lo que pensás, sobre todo si no sos hiriente, si no sos maleducado, si no sos agresivo, si te comportás como una persona normal", rescató.