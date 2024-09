Milei viaja a Córdoba para "monitorear el operativo de emergencia": cómo sigue la grave situación en la provincia

La situación en Córdoba sigue siendo dramática a causa de los incendios que no dan respiro desde hace casi una semana. sin embargo, el gobierno de la provincia informó en las últimas horas que "continúan los focos activos pero con menor actividad", todavía "no están contenidos ni controlados". "Los bomberos lograron avanzar en la lucha contra el fuego y continúan trabajando en algunos perímetros inestables. Por el momento no están contenidos ni controlados", destacó el comunicado.

Milei y Musk

Mientras esto ocurre, se dio a conocer que el presidente Javier Milei se trasladará este mediodía a la provincia de Córdoba en medio de los estragos ambientales, económicos y sociales por los incendios. Lo hará una vez regrese de su viaje por Estados Unidos, donde generó gran polémica tras su discurso ante la ONU, se reunió con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y disertó ante inversores tras la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores en Nueva York.

Según informaron fuentes de la Presidencia, el jefe de Estado -que se tardó casi una semana se hacerse eco del grave momento que atraviesa la provincia- irá en una comitiva integrada también por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Cabe remarcar que los incendios en Córdoba continúan avanzando, especialmente en la región norte de Punilla, donde los brigadistas enfrentan una ardua lucha para controlar las llamas.

A pesar de los esfuerzos, aún hay cinco focos activos en Capilla del Monte, Villa Berna, Chacaní, Salsacate y La Granja, donde cerca de 800 bomberos trabajan incansablemente. Según Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, las llamas no están pudiendo ser controladas debido a la inestabilidad de los perímetros, siendo los focos de Capilla del Monte, Villa Berna y Chacaní los que generan mayor preocupación.

En lo que va del 2024 se vieron afectadas casi 70 mil.

El informe de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) destacó que ya se quemaron en la zona alrededor de 43.000 hectáreas, pero si se toma en cuenta toda la provincia fueron afectadas casi 70.000 en lo que va del año. Los expertos señalan que el fuerte viento dificultó el vuelo de aviones hidrantes y helicópteros. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el peligro de incendios en la provincia es "extremo" y recién habría un panorama favorable el próximo jueves.

De acuerdo con las autoridades de la provincia, el foco ígneo de Villa Berna presenta menos actividad y continúa la lucha cuerpo a cuerpo, mientras que en Capilla del Monte, del lado oeste en dirección a San Marcos Sierras, están trabajando bomberos voluntarios. En particular, el incendio de Capilla del Monte preocupa a las autoridades porque el frente ha avanzado hacia el oeste, afectando la zona de La Fronda, y existe la posibilidad de que se extienda a San Marcos Sierras si no se controla.

Por otro lado, en La Granja disminuyó la actividad del fuego y el incendio de Chancaní sigue con actividad por lo que continúa el trabajo de los bomberos. "Este miércoles serán reemplazados los 800 bomberos por nuevos efectivos", detallaron y sumaron: "Cabe destacar que el personal cuenta con el apoyo de todas las fuerzas especializadas, con la ayuda de bomberos de otras ciudades y como así también de cuarteles de otras provincias".

Si bien se trata de una jornada importante debido a que el Presidente viajará hasta la provincia para monitorear el operativo de emergencia, el libertario felicitó a los brigadistas por su valentía y se espera que supervise el envío de recursos nacionales, como aviones, helicópteros y brigadistas federales. Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó en su última conferencia de prensa que "no hay nada más heroico que arriesgar la vida por un compatriota".