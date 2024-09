El desgarrador testimonio de un vecino en Córdoba: "Es una vergüenza, no nos ayuda nadie y se nos prendió fuego todo"

Los incendios de Córdoba se convirtieron desde hace días en una gran problemática nacional. Y, aunque por el momento no se declaró una situación de emergencia por las autoridades, en las redes sociales circula un mensaje que confirma que la situación es más grave de lo que se cree. En este contexto, en las últimas horas, se viralizó el video de un vecino desconsolado por perder su trabajo.

Según informó este martes Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la provincia, se mantienen activos tres focos y que hay cerca de 250 efectivos trabajan en un foco entre Villa Berna y Villa Alpina, en Calamuchita: "Tenemos activo el incendio de Salsacate, allí donde está Quebraba La Mermela, están trabajando aproximadamente 150 bomberos, con gente del Etac, del Plan del Fuego, Protección Civil".

Córdoba se incendia y los políticos se quedan de brazos cruzados

Sólo en cinco días se prendieron fuego más de 16.000 hectáreas, donde cientos de habitantes perdieron no sólo sus viviendas, sino que también todo lo que tenían dentro. El fuego culminó con años de trabajo y esfuerzo, todo en un abrir y cerrar de ojos.

Una lucha contra llamas idescontroladas y unas palabras de la cronista de TN que hizo romper en llanto a uno de los vecinos que lo perdió todo: "La imagen de estas manos que son las que trabaja el fuego, las que lo combaten. Se nos quemó todo. Se nos quemó todo -reiteró-. Nos mintieron los Bomberos, nos mintieron las provincias".

Con el territorio pintado de negro, como rastro de que allí pasó el fuego y arrasó con todo en su camino, el trabajador relató: "Somos criadores del caballo criollo. No nos quedó un caballo, no nos quedó un alambre, no nos quedó una casa de los vecinos".

El fuego se llevó años de trabajo y sacrificio de los cordobeses

Así como el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la provincia advirtió que son muchos los oficiales combatiendo el fuego, el vecino que acaba de perderlo todo desmintió estas palabras: "No vienen bomberos, no tenemos quién nos pueda ayudar. Los Bomberos dijeron: 'Sí, ahí están saliendo, están saliendo'. No puede ser que la mesa operativa que está en la YPF en Capilla del Monte tarde hasta Quebrada y La Luna dos horas y media. Es una vergüenza".

El trabajador no sólo apuntó contra los Bomberos, sino también por sus gobernantes, quien aseguró "se ríen en la cara" del pueblo afectado. Los cordobeses no son los únicos que cuestionan la política, sino que además funcionarios del poder ponen en duda el accionar del gobernador de Córdoba. A través de sus redes sociales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó que envió ayuda a la provincia, tras cinco días dramáticos. Además, apuntó contra el Gobierno libertario, quien "decide mirar para otro lado".