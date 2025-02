Sábado sin trenes por el Día del Ferroviario, pero con olor a reclamo salarial: buscan recuperar un 46% de su sueldo

Los servicios ferroviarios de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no funcionarán este sábado 1° de marzo por el Día del Ferroviario, aunque quedan exentos de esta decisión los trenes de larga distancia, cuyos pasajes fueron sacados con mucho tiempo de antelación. La situación se da en medio de un crecimiento de la lucha sindical en el sector, con el gremio de maquinistas La Fraternidad en busca de recuperar un 46% su salario.

La acción comenzó el 28 de enero, luego de un mes de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano. En aquella jornada de paro de actividades, un plenario dictaminó la actual medida que perjudicará a los usuarios de las líneas Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano y Urquiza este sábado.

Los trenes paran este 1° de marzo por el Día del Ferroviario.

"Todos los maquinistas del Área Metropolitana se tomarán su día. Para ellos será feriado, excepto para los que prestan servicio de larga distancia, donde la gente compró su pasaje con mucha antelación", advirtieron desde La Fraternidad. "Tras la medida del sábado, se seguirá discutiendo en la paritaria y se verán los pasos a seguir. No se descarta un nuevo paro nacional si el reclamo no es escuchado", reconocieron.

La disputa salarial nace del reclamo que desde hace nueve meses el sueldo del sector está congelado. La última oferta que le hicieron desde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) a los maquinistas fue rechazada por insuficiente, ya que significaba un 3.5 por ciento a pagar en distintas cuotas. Algo que fue hasta considerado un insulto para las y los trabajadores del sector.

Omar Maturano es secretario general del gremio de La Fraternidad.

"¿Hasta cuándo vamos a seguir con el diálogo?", fue la pregunta que se hizo el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, durante la última jornada de lucha y tras recibir, una vez más, el desdén de las autoridades nacionales. En ese sentido, se eligió para volver a protestar este aniversario que conmemora cuando el gobierno del general Juan Domingo Perón nacionalizó los carriles.

"Cada conductor y cada ayudante perteneciente al sindicato de la fraternidad y afiliado, se va a tomar el día del ferroviario y no va a prestar servicio", avisó Maturano un mes atrás. Y no se equivocó, porque este sábado la actividad ferroviaria en el AMBA no funcionará. "El Gobierno debe llamar a un diálogo social para buscar una salida cómoda para el pueblo argentino a los ajustes que se vienen haciendo, a los problemas que tienen los jubilados, a los problemas que tiene la educación pública, a los problemas que tiene la salud", cuestionó en aquella oportunidad.