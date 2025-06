El balcón de CFK, ícono de resistencia y lucha popular: la JusticIa decidió que puede salir a saludar

En un nuevo capítulo de la saga judicial que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta enfrenta ahora una situación que parece sacada de un manual de lo absurdo: ¿puede o no salir al balcón de su departamento en San José 1111? La respuesta, según el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), al parecer, no es tan sencilla. Lo que debería ser una cuestión de sentido común se convirtió en un intrincado debate legal que pone a prueba los límites del sistema judicial argentino.

Desde que la Corte Suprema confirmó su condena en la causa Vialidad y se le otorgó prisión domiciliaria, la vida cotidiana de Cristina está sometida a un minucioso escrutinio. La resolución del tribunal, integrada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, establece claramente que la ex presidenta "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Cristina Fernández de Kirchner presa en su departamento de Constitución

En este contexto, los abogados de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron una solicitud formal al tribunal para que aclare si Cristina Kirchner puede utilizar el balcón y, en caso afirmativo, para qué actividades. Así las cosas, explicaron rápidamente mediante una resolución que la ex presidenta sí peude acercarse a saludar desde el balcón.

El texto con la respuesta de los jueces, explica: "No obstante, a fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita. Y en cuanto al comportamiento que se le exige adoptar en el citado inciso, se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión). En virtud de lo expuesto, el tribunal da por aclarada la incertidumbre traída a estudio, lo que así se resuelve".

Postales desde la detención de CFK. Fotos: @kaloian.santos

La ironía de la situación no pasa desapercibida. En un mensaje grabado dirigido a la militancia que la acompañó a Plaza de Mayo, CFK ironizó sobre las restricciones: "Hace exactamente una semana pregunté públicamente por qué, si yo estaba acabada, no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron: la respuesta es esta, yo aquí presa en San José 1.111, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Qué gente ridícula ".

Mientras tanto, en las inmediaciones del edificio donde cumple su prisión domiciliaria, la militancia kirchnerista continúa manifestándose con bombos, banderas y puestos de venta de comida y merchandising. Sin embargo, el tribunal ha dejado claro que este tipo de actividades no son responsabilidad de Cristina.

El caso del balcón sólo pone en evidencia -ridículas- contradicciones del sistema judicial argentino: por un lado, el tribunal busca garantizar que las condiciones de la prisión domiciliaria se cumplan sin generar conflictos en el vecindario. Por otro lado, cualquier restricción excesiva podría interpretarse como una violación a los derechos políticos y civiles de la ex presidenta, lo que podría tener repercusiones internacionales.

Además del debate sobre el balcón, Cristina Kirchner enfrenta otras limitaciones. Es que hoy vence el plazo para que presente un listado de las personas autorizadas a ingresar a su domicilio. Según la resolución judicial, este grupo está limitado a "su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan". Cualquier otra persona deberá contar con autorización previa.

Aclaradas las dudas sobre el uso del balcón por parte de la expresidenta, se espera que desde la dirigencia peronista y quienes la acompañan todos los días, resuelvan de qué manera sería lo más correcto que haga sus apariciones Cristina Fernández de Kirchner. Una vez más, lejos de amedrentar a la militancia y a sus seguidores, pequeñas batallas se ganan diariamente.