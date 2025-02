¡Tomá nota, Manguel! Ahora se puede pagar el TelePASE con Mercado Pago en varias rutas y autopistas del país

Los conductores tienen una razón para celebrar: a partir de febrero, podrán pagar el TelePASE con Mercado Pago en más rutas y autopistas del país. Lo que antes era un beneficio exclusivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ahora se extiende a más jurisdicciones, cubriendo 6.770 kilómetros de rutas y autopistas clave. Entre las nuevas incorporaciones destacan las autopistas Buenos Aires - Rosario y Rosario - Córdoba (RN 9), además de las rutas 3, 5, 7, 8, 12, 16, 19, 34, 205 y 226. Gracias a esta ampliación, la cobertura llega a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Chaco, facilitando los viajes y agilizando el tránsito.

Activar TelePASE a través de Mercado Pago es un proceso rápido y sencillo. Solo hay que descargar la aplicación, ingresar al apartado de TelePASE y seguir las instrucciones. Si el vehículo no cuenta con la oblea, se puede solicitar y estará disponible en 24 horas, lista para ser retirada en puntos específicos o adquirida a través de Mercado Libre. Además, quienes ya tienen TelePASE pueden vincularlo directamente, sin trámites adicionales. Una de las grandes ventajas del servicio es que no tiene costos de alta ni de mantenimiento. La facturación es quincenal o mensual y se puede consultar el detalle de los pagos en el Centro de Autogestión de TelePASE.

Este beneficio existía previamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

El sistema está habilitado en una extensa red de autopistas y rutas nacionales. Sin embargo, aún hay peajes donde el único método de pago aceptado es en efectivo. Entre los peajes que no aceptan TelePASE se encuentran:

Ruta 5 : 9 de Julio, Trenque Lauquen.

: 9 de Julio, Trenque Lauquen. Ruta 7 : Vicuña Mackenna, La Paz.

: Vicuña Mackenna, La Paz. Ruta 8 : Sampacho.

: Sampacho. Ruta 9 : La Florida, Molle Yaco.

: La Florida, Molle Yaco. Ruta 9-34 : Cabeza de Buey.

: Cabeza de Buey. Ruta 188 : Junín.

: Junín. Ruta 16 : Makallé.

: Makallé. Ruta 12: Riachuelo, Ituzaingó, Colonia Victoria.

Por otro lado, entre los peajes donde sí se puede utilizar TelePASE están:

Ruta 8 : Larena, Solís, Venado Tuerto.

: Larena, Solís, Venado Tuerto. Ruta 34 : San Vicente, Ceres, Fernández.

: San Vicente, Ceres, Fernández. Autopista 19 : Franck.

: Franck. Ruta 19 : Devoto.

: Devoto. Ruta 9 : Zárate, Lagos, Carcarañá, James Craik.

: Zárate, Lagos, Carcarañá, James Craik. Ruta 205 : Uribelarrea.

: Uribelarrea. Ruta 3 : Cañuelas.

: Cañuelas. Ruta 226 : Hinojo, Vasconia, El Dorado.

: Hinojo, Vasconia, El Dorado. Ruta 7 : Villa Espil, Junín.

: Villa Espil, Junín. Ruta 12 : Santa Ana.

: Santa Ana. Ruta 16 : Puente General Belgrano.

: Puente General Belgrano. Autopista Riccheri : Peaje Riccheri, Boulogne Sur Mer, Donovan, Mercado Central.

: Peaje Riccheri, Boulogne Sur Mer, Donovan, Mercado Central. Autopista Ezeiza-Cañuelas : Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez.

: Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez. Ruta 5: Olivera.

Recientemente, TelePASE fue tendencia en redes sociales debido a un insólito, polémico y hasta escandaloso episodio protagonizado por la periodista Romina Manguel. Durante un programa en vivo, contó indignada que el dueño anterior de su auto había dado de baja el TelePASE, impidiéndole cruzar los peajes sin problemas. "El ratón que me vendió el auto dio de baja el TelePASE y hoy llego a la cabina y no lo tengo", expresó con enojo. Sus compañeros intentaron explicarle que el TelePASE es personal y no viene "incluido" con la compra del vehículo. Sin embargo, Manguel insistió: "Chicos, el auto venía con TelePASE. Yo no le dije que lo saque".

Ahora está llegando a más jurisdicciones del país.

Su confusión generó una ola de memes y comentarios en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del mes. Mientras algunos usuarios se reían del malentendido, otros aprovecharon la ocasión para compartir información sobre cómo gestionar el servicio correctamente. Y ahora, con la posibilidad de pagar con Mercado Pago en más rutas y autopistas, el sistema se vuelve aún más accesible y conveniente para todos los conductores.