Así es Virginia, la nueva de GH: inesperada reacción de Furia que dejó a todos boquiabiertos

La casa más famosa del país ya demostraba la necesidad de un cambio de aire. Luego de la salida de Catalina Gorostidi y la renuncia Carla "Chula" De Stéfano, el grupo de "Las Furiosas" que lidera Juliana "Furia" Scaglione pareció temblar y apagarse, mientras que del lado de "El Imperio Chino" todo seguía en pie.

Gracias a la salida voluntaria, el jueves ingresó la nueva participante. Virginia Demo tiene 55 años, es de La Plata, tiene dos hijas, no tiene pareja, hace stand up y prometió traer risas a la casa más famosa del país. A la hora del recibimiento de sus compañeros y compañeras, tuvo un gesto bastante mágico que los alegró: se tapó su rostro con un sombrero de ala ancha y generó que todos vayan a abrazarla pensando que es otra persona.

Virginia Demo fue bien recibida por todos los hermanitos y las hermanitas.

Lo cierto es que la emoción por ver una cara nueva después de tanto tiempo fue evidente en los hermanitos y hermanitas. La primera que la saludó, como si estuviera besando a un familiar, fue Agostina Spinelli. Aunque tampoco se quedó atrás Emmanuel Vich, quien aprovechó el vestuario brilloso con el que ingresó la mujer y se lo usó para desfilar cuando Santiago del Moro se lo pidió. Así lo vimos caminar con el sombrero y la capa dorada.

La última en saludarla fue Furia. Ya desde el jurado antes de que ingrese, Laura Ubfal adelantó que a la más popular de la actual edición no le iba a gustar nada su ingreso. Y si bien en este delay para ir a besarla se vio eso, la realidad con el transcurso de las horas no fue tan así. Ya que Juliana se revitalizó con la entrada y hasta la interpretó como una señal de que no todo estaba perdido.

Juliana "Furia" Scaglione quedó golpeada tras las salidas de sus amigas, pero reconoció que el ingreso de Virginia la revitalizó.

"Hay que divertirse, chicos. Hay que generar contenido para el afuera. Porque si somos todos un plomo, es un plomo el programa", analizó Virginia. "En simples palabras, no hay que ser caracol", deslizó Spinelli. A ese gesto Furia le pidió un aplauso, y ante la pregunta de la nueva sobre quién sería así, le explicó que no era el momento para decirlo. "Esto me da indicios que mi grupo comienza nuevamente", lanzó Juliana con su típica voz humorística.

Este es uno de los diálogos que demostró que la jurado se equivocó cuando adelantó que iba a ser rechazada por Scaglione. Al mismo tiempo, no fue la única del panel que que dio indicaciones. Esto que pareció una rareza, fue tan evidente como curioso.

Así quedó la placa de nominados luego de que Lisandro "Licha" Navarro salve a Martín Ku y suba a Joel Ojeda.

Gastón Trezeguet, por ejemplo, le dio indicaciones de cómo nominar. Mientras le explicaban a Virginia que no podía decir nada, él le decía que ella sí sabía quiénes eran más débiles y quiénes más fuertes. Y le indicaba que ella podía ir subiéndolos allí para garantizar su salida. Es cierto que hay muchos con una imagen muy mala en las redes sociales, pero de ahí a tirarle una jugada a la nueva hay un trecho muy grande.

Los nuevos aires llegaron a la casa en la que el próximo domingo saldrá un jugador más. En la placa quedaron Agostina, Emmanuel, Lucía Maidana, Florencia Cabrera y Joel Ojeda. Este último subió en reemplazo de Martín Ku, salvado por Lisandro "Licha" Navarro, el líder de la semana.