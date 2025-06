Sandra Priore a puro sincericidio: de su estrategia "mentirosa" a las denuncias por nula higiene en la cocina

La participación de Sandra Priore en Gran Hermano fue una constante montaña rusa de emociones. Cuando lograba ganarse el cariño del público por su actitud de mujer empoderada y el rol casi maternal que cumplía dentro de la casa, también se convertía en el foco de polémicas, como las disputas por los cigarrillos o los conflictos por la higiene en la cocina. Tras quedar eliminada, la ex participante abrió su corazón y se sinceró.

La oriunda de La Plata visitó LAM, donde enfrentó la clásica pregunta que Ángel De Brito les hace a todos los eliminados: "¿Por qué creés que estás acá?". La ex hermanita respondió: "Era una jugadora que me querían sacar hace tiempo, porque cuando vas llegando a la final es más difícil. Pero, realmente, de corazón pensé que primero se iban Selva y Eugenia y no me iba a ir yo", se mostró sorprendida por la decisión del público.

Sandra Priore quedó eliminada de Gran Hermano

En medio del sincericidio de las redes sociales como de las panelistas del programa, Sandra no pudo escapar a las preguntas sobre su falta de higiene en la cocina. Cabe recordar que un video que se viralizó mostró cómo levantaba comida del suelo y la devolvía a la olla, e incluso escupía lo que probaba antes de servirlo. Al respecto, se defendió: "Yo lo hice como si estuviese en mi casa, la sentía mi casa". Y agregó: "Fue terrible. No me daba cuenta de lo que hacía . Son cosas que uno puede hacer en su casa sin pensarlo, pero al verlas desde afuera, entiendo que están mal".

Además, justificó sus comportamientos señalando a sus compañeros que siguen en competencia: "Ayer todos fueron a hacer las pastas, y en el sillón estaban los perros de Devi, donde dejan un millón de pelos, que yo limpiaba, y ninguno se lavó las manos".

El navegador no soporta este contenido.

Las angelitas aprovecharon su visita al estudio para indagar más sobre su vida personal: desde la complicidad con su marido hasta su perfil "mentiroso" dentro del juego. Este último punto la alteró un poco más, especialmente cuando se enfrentó con Fede Bongiorno, quien la acusó directamente.