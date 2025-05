Del polémico audio al "borrón y cuenta nueva" de Gran Hermano para evitar suspicacias

Cuando parecía que las ideas se agotaban en Gran Hermano, la producción sorprendió al decidir el reingreso de ocho ex participantes a la casa. Su rol: apoyar a los jugadores que aún siguen en carrera hacia el premio final. Sin embargo, el envión duró poco para algunos. En menos de 24 horas, se gestó la primera polémica a raíz de las quejas de Chiara Mancuso, que derivaron en un fuerte comunicado y una decisión tajante por parte del "Big".

El miércoles, cada ex hermanito ingresó y se ubicó en orden numérico en el zoom. Por turnos, quienes permanecen en competencia eligieron a qué ex compañero querían como aliado para afrontar una semana más en juego. En los días previos, Mancuso había manifestado su deseo de reencontrarse con su íntimo amigo Ulises Apóstolo. Pero la elección de Selva Pérez, que optó por formar dupla con ella, desbarató sus planes.

La influencer no esperaba esa decisión, y su cara de sorpresa revolucionó las redes sociales. Sin embargo, la tensión escaló aún más tras la gala, cuando se filtró un audio sin imágenes de Chiara: "Es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo, es una vergüenza. Que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón ", se la escuchó decir. Aparentemente, el mensaje fue dirigido a Ulises y ocurrió la misma noche de su reingreso a la casa más famosa del país. "Me voy a ir mañana, pero me dijeron que va a ser de una forma horrible. Estoy re caliente, mal", agregó con indignación.

Chiara Mancuso

Más tarde, en un video que rápidamente se viralizó, Chiara buscó aclarar su posición: "Me quiero ir sin perjudicar a Selva. A Selva no la enchastren", advirtió. El jueves por la tarde, Santiago del Moro utilizó su cuenta de Instagram para anticipar que esa misma noche un participante podría abandonar la casa.

Ante la creciente polémica y los rumores de favoritismo en la dinámica del programa, la producción se vio obligada a emitir un comunicado oficial a través de la voz del "Big": "Su presencia en la casa tiene como fin acompañar y contener a los participantes. Cada uno tuvo la posibilidad de elegir con quién transitar esta etapa de a dos", comenzó diciendo.

Y continuó: "Observé en algunas visitas disgusto, desacuerdo... Entiendo que se formaron alianzas y amistades que quizás no se vieron reflejadas en las parejas conformadas. El azar, por supuesto, hizo su parte. Me llena de tristeza estos descontentos ".

Luego de pedir respeto por parte de los ex participantes hacia quienes siguen en competencia, el "Big" anunció la apertura simbólica de la puerta giratoria: "Todos aquellos que se sientan disgustados tienen, a partir de este momento, la posibilidad de irse".

Finalmente, ningún participante abandonó la casa de Gran Hermano, y el silencio fue absoluto. Ese silencio no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios especularon con que todo había sido una movida marketinera para atraer atención y despegarse de las acusaciones de favoritismo.