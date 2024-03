Los peores errores que comete cada signo cuando le gusta alguien: enterate cómo viene el tuyo

Son tiempos difíciles para el amor. El avance de las nuevas tecnologías tuvo su impacto directo en las nuevas formas de "cortejar" y el impacto no siempre resultó favorecedor para el romance.

Los signos del zodíaco tienen sus particularidades y es por eso que el sitio especializado Horóscopo Negro enumeró los errores y los pifies de cada casa cuando se encuentran conociendo a alguien. Vos, ¿te sentís identificado?

ARIES

A vos lo que te pasa es que no te atrevés a admitir tus sentimientos. Sabés que te gusta alguien e incluso sos consciente de que podés llegar a sentir cosas por esa persona, pero de cara para el afuera preferís actuar como si esos sentimientos no existieran. ¡Ese es tu problema!

Ocultás tus sentimientos y actuás como si no te importara la persona que te gusta"

La persona que te gusta no tiene ni idea de lo que te pasa y ese es el motivo por el cual muchas veces se alejan antes de que hayas podido dar el primer paso. El errores que cometés cuando te gusta alguien es que te lo guardás todo para vos y actuás como si no te importara la otra persona.

TAURO

Tu error entra a la hora de tomar la iniciativa. Sos demasiado terco como para dar el primer paso. Siempre te quedás esperando a que sea la otra persona quien inicie el cortejo y ese es un gran error, porque tu crush puede no tener ni idea de que le gustás o puede que también él/ella esté esperando a que vos avances.

Siempre te quedás esperando a que sea la otra persona quien inicie el cortejo"

Sos de los que prefiere dejar pasar una oportunidad antes que ser quien inicie la conversación. No hace falta que declares tus sentimientos de entrada. Basta con ir poco a poco e ir allanando el terreno. No tenes nada que perder, recordalo siempre.

GÉMINIS

Tu problema es que enviás señales contradictorias. Cuando te gusta alguien, te cuesta reconocer tus sentimientos. En un rato, pasás del coqueteo extremo a ignorar a la otra persona por completo. Podés ser la persona más impulsiva y lanzada de la faz de la Tierra y, a los minutos, no dar señales de vida.

Pasás del coqueteo extremo a ignorar a la otra persona por completo"

Puede que ese juego te haya funcionado en alguna ocasión, pero es un gran error. Puedes llegar a rayarle mucho la cabeza a la otra persona y tenés que tener cuidado con eso. Esa persona se puede llegar a cansar de tus señales contradictorias e irse antes de que vos hayas pasado a la acción.

CÁNCER

El error que cometés cuando te gusta alguien es que sos demasiado amable. Tan amable al punto que tu crush puede meterte en la "zona amigos" sin conocer tus intereses románticos. Como te portás de manera tan cariñosa y cercana casi desde el principio, la otra persona puede llegar a pensar que sos así con todo el mundo.

La otra persona tiende a pensar que sos bueno con todo el mundo y que no tenés interés"

¡Así que ya sabés! Si querés dejar tus intenciones claras, no dejes de ser amable, pero meté algo de condimento a la conversación. Alguna indirecta de vez en cuando le hace daño a nadie.

LEO

Lo que te pasa a vos es que sos demasiado impactiente. Tenés tantos pretendientes que cuando alguien te gusta y no te da bola de entrada, te vas. No tenés paciencia para coquetear, para mandar indirectas o para dejar que el amor vaya surgiendo poco a poco.

No tenés paciencia para coquetear y te borrás rápido"

Te aburrís enseguida y ese es el problema. Estás acostumbrado a que la gente te haga caso a la primera de cambio y es por eso que cuando no conseguís lo que querés de inmediato, te borrás. Hay gente que no se enamora tan fácilmente como vos creés. Si te lo proponés, sos capaz de seducir a cualquiera, simplemente tenés que ser algo más paciente".

VIRGO

Te obsesionás con proyectar una imagen de persona dura, exigente y a la que le cuesta enamorarte: ese es tu error. A la persona que te gusta, le hacés creer que no necesitás a nadie, que estás mejor solo y que el amor no es para vos.

Le hacés creer al otro que el amor no es para vos"

Cuando sos vos mismo, sabés que eso es una gran mentira, que simplemente es una fachada que te ponés para que nadie te lastime. En el fondo, te morís por confesarle todo lo que sentís a tu persona de interés, pero es algo que pocas veces entra en tus planes.

LIBRA

A vos lo que te pasa es que tenés expectativas demasiado altas y eso es un gran error. En tu mente, creás todos los escenarios y las situaciones que querés que sucedan. Pensás todo, hasta el más mínimo detalle, y eso es un auténtico error.

Tenpes expectativas demasiado altas y no siempre se cumplen"

Tenés que intentar poner un poco más los pies sobre la tierra cuando te gusta alguien. Porque sino, cuando las cosas no salen tal y como vos habías proyectado, te desilusionás. Intentá dejar que todo fluya. No te presiones, ni tampoco presiones a la otra persona. Te cuesta estar en el presente, porque te gusta soñar despierto.

ESCORPIO

El error que cometés cuando te gusta alguien es que siempre querés salirte con la tuya. Sos capaz de hacer lo que sea para que eso suceda, sin ningún tipo de filtro. No te das cuenta de que muchas veces podés llegar a herir los sentimientos de la otra persona.

Querés que esa persona se enamore de vos como sea y sos capaz de cometer cualquier locura para conseguirlo"

Tenés que intentar ir más despacio y escuchar lo que la otra persona tiene para decirte. No se trata de una competencia, hay veces en las que se gana y otras en las que se pierde; pero no pasa nada. Cuando te gusta alguien, querés que esa persona se enamore de vos como sea y sos capaz de cometer cualquier locura para conseguirlo.

SAGITARIO

No dejás que esa persona llegue a conocer tu verdadero yo. Te da miedo de que conozca tus sentimientos, que llegue a tu corazón y es por eso que intentás hacerte pasar como alguien despreocupado. Sin embargo, podés ser el mejor compañero de vida que se puede tener, porque tenés un corazón enorme. El problema es que lo demostrás muy poco.

Te da miedo de que el otro llegue a tu corazón y te mostrás frío"

Tenés que dejar de tenerle tanto miedo a mostrar tus emociones. No hace falta que confieses absolutamente todo -mucho menos cuando no hay demasiada confianza con la otra persona-, con ir poco a poco ya es suficiente.

CAPRICORNIO

Cuando te gusta una persona, podés llegar a mostrarte un poco ausente. Pocas veces vas a ser quien toma la iniciativa, sos más de esperar a que la otra persona mueva primero. Optás más por observar que por accionar y ese es tu verdadero error. ¿Por qué? Porque lo único que vas a conseguir es que la persona que te interesa se canse y decida irse con otra persona mucho más activa.

Esperás siempre que el primer paso lo de la otra persona"

No tengas miedo de actuar, ni de tomar la iniciativa. Invitá a esa persona a tomar algo, a enseñarle todo lo que vos sabés, a hacerla partícipe de tu día a día. No dejes que esa persona se aburra o desaparecerá cuando menos lo esperes.

ACUARIO

El error que cometés cuando te gusta alguien es que no dejás que esa persona se muestre en su totalidad. Tenés muy en claro el tipo de persona que querés a tu lado. Y, a pesar de ser una persona que no juzga, si alguien no cumple con tus ideales solés enojarte demasiado rápido.

Tenés que dejar de ser tan exigente, tanto con los demás como con vos mismo"

No le das a la persona de tu interés la oportunidad de contarte su versión de los hechos. ¿Por qué? Porque no querés que te hagan daño y cuando ves algo que no te gusta, optás por irte. Tenés que dejar de ser tan exigente, tanto con los demás como con vos mismo. Dejá que todo fluya.

PISCIS

Estás constantemente en tu mundo. Montás en tu cabeza unos dramas dignos de una película pochoclera. El error es que tus expectativas son altas. Querés encontrar a la persona perfecta, a tu media naranja, a tu alma gemela y eso es un problema.

Querés encontrar a la persona perfecta, a tu media naranja, a tu alma gemela y eso es un problema"

Tenés que empezar a hacerte a la idea de que estás viviendo en la realidad y que acá las personas tienen sus defectos. No todo va a ser como imaginaste. Podés crear todas las películas que quieras en tu cabeza, pero intentá que haya personajes que tengan defectos, además de virtudes.