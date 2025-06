El departamento de Cristina Kirchner recibió el apto para prisión domiciliaria

La Justicia avanzó este viernes con un informe clave en el marco de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad. Según el documento emitido por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, el departamento ubicado en el barrio de Constitución, donde reside la expresidenta, cumple con los requisitos socioambientales necesarios para otorgarle prisión domiciliaria.

En la misma línea, la exmandataria confirmó que se presentará el próximo miércoles 18 de junio en los tribunales de Comodoro Py para quedar a disposición de la Justicia. El análisis realizado sobre la vivienda situada en San José 1100 evaluó aspectos fundamentales como las características de las inmediaciones, la actividad vehicular y peatonal, así como las condiciones de seguridad del entorno.

Así las cosas, el informe concluyó que el domicilio es apto para que Cristina cumpla la pena de seis años que le fue impuesta tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema. En este contexto, el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, será quien decida sobre la solicitud presentada por los abogados defensores de la vicepresidenta. Gorini, quien había solicitado una licencia por una semana, decidió suspenderla para continuar al frente del tribunal y abordar este caso.

La expresidenta utilizó su cuenta en X para anunciar su decisión de presentarse ante la Justicia y explicar las razones detrás de su pedido de prisión domiciliaria. En un sentido mensaje, Cristina expresó: " No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales ".

El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N° 2

Además, recordó el intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022 como uno de los motivos centrales para solicitar esta modalidad de cumplimiento de pena: "Mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral N° 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat. Esto no se trata de un privilegio, sino que obedece a estrictas razones de seguridad personal y motivos institucionales", señaló. En su publicación, también destacó que, como expresidenta, le corresponde custodia oficial de por vida según la normativa vigente, algo que no puede evitar ni renunciar voluntariamente.

Cristina recordó el ataque que sufrió cuando Fernando Sabag Montiel intentó dispararle a quemarropa en medio de una multitud frente a su domicilio: "El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. 'La bala no salió' por un verdadero y auténtico milagro que siempre agradeceré a Dios", manifestó. Sin embargo, criticó duramente al sistema judicial al señalar que "el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos" detrás del atentado.

Vigilia en la casa de CFK - Fotos: @kaloian.santos

Desde que la Corte Suprema confirmó su condena, cientos de miles de personas se congregan frente al domicilio de Cristina para expresarle su apoyo. La vicepresidenta no dejó pasar esta muestra de respaldo popular y agradeció a quienes se movilizan en defensa de lo que considera una persecución política y judicial.

En otro tramo de su mensaje en X, Cristina apuntó contra sectores del poder judicial y político a los que vinculó con prácticas mafiosas: "Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho , como siempre lo he hecho", concluyó.

El posteo de Cristina Kirchner tras el fallo en su contra

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el juez Gorini y en la decisión que tomará respecto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por los abogados defensores. El informe socioambiental favorable es un paso clave para que esta medida sea concedida, aunque resta conocer si habrá objeciones por parte del tribunal o del Ministerio Público Fiscal.

Mientras Cristina Kirchner insiste en denunciar lo que considera una maniobra del "poder económico" para proscribirla políticamente. La jornada del miércoles que viene será un terremoto político no solo para la expresidenta sino también para un país movilizado ante uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas.