"No jodan con CFK": escrache en Olga tras la burla en vivo de Santutu y Mortedor a Cristina Kirchner

La fachada del streaming Olga amaneció este viernes intervenida por pintadas en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra las expresiones que se vertieron sobre ella un día atrás, cuando los streamers conocidos como Santutu y Mortedor se burlaron de la condena a seis años de prisión que confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que Unicornio que estaba con ellos se bajó de la acción.

"Santutu, Mordedor, no jodan con CFK", escribieron con aerosol negro sobre el vidrio que da al estudio de Olga. Allí también puede verse una v bajo la f de Fernández y al lado una v debajo de una p por Juan Domingo Perón. El viejo logo de la resistencia peronista y el nuevo con la ex presidenta, ahora en proscripción por voluntad del Poder Judicial. Fue una respuesta a ciertos comentarios que habían hecho la noche anterior.

Los streamers Santutu y Mortedor de pie y aplaudiendo tras mencionar la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo a lo que se vio, el trío estaba predispuesto a realizar un chiste así en el programa Tapados de Laburo que conducen Nacho Elizalde y Paula Cháves en el canal. Aunque al final Germán Usinger, más conocido como Unicornio, se bajó. El mismo consistía de un paso de comedia típico de la actualidad, en el cual lo desubicado y disruptivo del chiste es lo gracioso más que su contenido.

"Bueno. Opinemos de Cristina Fernández de Kirchner. La metieron presa. Fuerte el aplauso", soltó Franco Mortedor antes de ponerse de pie y batir sus palmas. En eso lo acompañó también Santiago Rodriguez Zahn -Santutu-, aunque el tercero de ellos finalmente no se prendió en la jugada. "Yo no me bajo de ninguna, Franquito", le soltó Santutu como para evidenciar a su compañero. "Yo me bajé. No aplaudí", sostuvo este. "Y sí. Vos sos groncho", lo corrió quien sí se animó al chiste.

La situación puso nerviosos a los conductores que ya habían hablado con anterioridad acerca de no tocar este tema. La primera que dijo algo fue Chaves, quien pidió que no la ponchen mientras los streamers hacían bromas con la dirigenta política. Aunque ellos siguieron con Santutu acusando a Unicornio de haber ido "a marchar". "Fui a aplaudir pero allá", contestó este.

"Hoy me levanté y así se me acerca. '¿No te enteraste la noticia?', yo estaba viendo una partida de Counter. 'Se acabó', me dice", relató Santutu. Enseguida, la locutora Evelyn Botto lanzó un chiste como para romper el hielo: "¿Estos son los temas que hablan ustedes? Me sorprendieron muchísimo. Yo pensé que se hacían pajas cruzadas todo el tiempo".

Las pintadas en Olga ya estaban desde las 3:15 de la madrugada.

"Le hicieron un certificado de dignidad ayer a Cristina. Entonces tenemos que hacer chistes hoy por eso", fue lo último que dijo sobre el tema Mortedor. Esto sucedió porque tanto la conductora como el conductor pusieron el límite. "¡Basta del tema!", cerró Elizalde, con una mueca que no pudo esconder el enojo por el "exceso". Lo cierto es que, al igual que tomar una taza con la condena a CFK en vivo en un canal de televisión, generó que un grupo de manifestantes decida ir a demostrar su bronca al lugar, en el streaming de Migue Granados también hubo una revancha por parte de una comunidad sensibilizada alrededor del tema.