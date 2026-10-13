Alertan por la sífilis en Argentina: los casos en mujeres aumentaron 26% en 2025 y 2026 anticipa nuevos récords

En Argentina, por cada 3 varones jóvenes diagnosticados con sífilis, hay 5 mujeres de su misma edad enfrentando la enfermedad. La cifra refleja un aumento récord en solamente un año y plantea el desafío urgente de ampliar el enfoque de las políticas de prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual en el país, en momentos en que el Gobierno no avanza en campañas de educación sexual ni en la distribución de preservativos. El incremento de los diagnósticos de sífilis entre las mujeres también enciende una señal de alerta por su posible transmisión durante el embarazo.

Un análisis realizado por AHF Argentina y publicado por El Destape alertó que los diagnósticos registrados en 2024 y 2025 en sus Centros Comunitarios de Salud Sexual (CCSS) de Buenos Aires y Rosario mostró que los casos de sífilis se incrementaron un 17,5% en un año. Entre las mujeres, el incremento fue aún mayor: alcanzó el 26%.

Los datos alertan también por una fuerte concentración de los diagnósticos entre personas jóvenes. A lo largo del 2025, el 82,2% de los diagnósticos registrados correspondió a personas de entre 20 y 39 años; entre las personas de 20 a 24 años, los casos aumentaron un 27,4% respecto de 2024, mientras que entre quienes tenían entre 25 y 29 años crecieron un 22%. y las personas de entre 20 y 29 años concentraron el 48% de todos los diagnósticos de sífilis registrados en 2025.

Sífilis

Ese fue el mismo año en que no se compraron directamente preservativos y se entregaron 832 unidades, según advirtió Fundación Huésped y organizaciones de pacientes a lo largo del año. Ya en el boletín epidemiológico de agosto de este año se encendieron las alarmas por un aumento del 124% de casos en un año. Sin embargo, en lo que va de 2026 en Argentina se registraron 38.205 diagnósticos positivos en la población general, al 5 de octubre, una cifra que se anticipa alta teniendo en cuenta que la media acumulada 2022-2025 es de 21.935 (74% más), según detalla el Boletín Epidemiológico N° 828.

Desde el Ministerio de Salud salieron al cruce de las críticas de las organizaciones sobre las acciones llevadas adelante por el Gobierno durante 2025 y aseguraron meses atrás que el Presupuesto 2026 contemplaba los recursos necesarios para sostener la atención de estas enfermedades. "Garantiza la cobertura integral de las acciones de tratamiento, diagnóstico y prevención correspondientes al Programa 22", señalaron, y agregaron que incluye tanto a quienes ya están en tratamiento como a la proyección de nuevas terapias para VIH, tuberculosis (TBC), hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y lepra.

Aumentaron los casos de sífilis

El informe de AHF alerta además que ya en 2025 estaba subiendo la sífilis en embarazadas, un dato que el mismo Ministerio de Salud considera que está "en aumento" también este año, de acuerdo al último boletín. Hay un aumento en este 2026 del 24,58% de los casos en personas gestantes hasta octubre, teniendo en cuenta que se registraron 8591 diagnósticos y que la media 2022-2025 es de 6896.

Uno de los datos más preocupantes del estudio de AHF Argentina es el fuerte aumento de las reinfecciones por sífilis. Mientras los diagnósticos totales crecieron un 17,5%, las reinfecciones se dispararon un 166% en apenas un año, de acuerdo a los boletines previos. Así, pasaron de representar el 12,3% de los casos en 2024 al 27,8% en 2025: más de uno de cada cuatro diagnósticos. "Que más de uno de cada cuatro diagnósticos sea una reinfección es una señal de alerta. Curarse de sífilis no genera inmunidad: se puede volver a adquirir. Por eso, el tratamiento no puede ser el final de la intervención; tenemos que sostener el testeo y la prevención en el tiempo", advirtió Pedrola.















