Desde el Observatorio La Casa del Encuentro publicaron preocupantes cifras relacionadas a los casos de violencia de género registrados en el último año. Mientras el gobierno de Javier Milei decidió abstenerse en la votación del pasado 18 de noviembre para aumentar medidas que eliminen y prevengan todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, Argentina contabilizó 292 víctimas de femicidios, femicidios vinculados y transfemicidios. "¿Cuántas vidas más costará seguir negando la violencia?", se preguntaron.

Según el informe, mayoritariamente, las víctimas más agredidas tienen entre 31 y 50 años (120), seguidas del rango etario de 19 a 30 (65) y de 51 a 65 años (37). Entre las principales modalidades para llevar adelante los atroces crímenes, figuran: baleadas (74), apuñaladas (60), golpeadas (38), estranguladas (18), asfixiadas (12), incineradas (11), degolladas (9), descuartizadas (5) y un resto sin datos (13). Las cifras registradas corresponden al período entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026.

Como siempre queda a la vista en los registros de diversos observatorios u organizaciones feministas, el 56,11% de los femicidas era pareja o ex pareja de la víctima; el 15,65% no tenía un vínculo aparente (figura como desconocido); el 12,98% era conocido o vecino; y el 15,27% es familiar (hijos o hijastros, padres o padrastros y otros no detallados).

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Por su parte, respecto al lugar del crimen, el 63,74% ocurrió en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida por ambos; el 8% en la vía pública; 5,73% en un campo o descampado; el 4,96% en la casa del femicida y los casos restantes se reparten en vehículos, predios, otras viviendas, rutas, lugares de trabajo, ríos o diques, basurales y pozos, entre otros mencionados.

"Un nuevo 25N y las violencias hacia las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades aumentan exponencialmente ante la negación, la mentira y la despreocupación de un Estado que, además de basar sus discursos en falacias, se abstiene de votar en las Naciones Unidas por incrementar las medidas de prevención y erradicación de las violencias hacia mujeres y niñas. Vergüenza y dolor, nacional e internacionalmente al ver que tanto los femicidios como los intentos ascienden a cifras nunca vistas en nuestro país", lanzaron desde la Casa del Encuentro.

Entre las provincias con mayores casos registrados figuran: Buenos Aires (86), Santa Fe (42), Salta (17), Córdoba (16), Tucumán (15), Santiago del Estero (13), Chaco y Mendoza (9), Corrientes y Entre Ríos (8) y Misiones (7). Durante las últimas horas, una mujer de 39 años sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo luego de un brutal ataque de su expareja -quien ya tenía antecedentes por violencia familiar- y se encuentra en estado crítico. El hombre, de 45, fue detenido en Córdoba. A su vez, en la misma provincia, una mujer de 31 años fue a denunciar a su ex por violar una restricción perimetral, él la persiguió y la apuñaló en la puerta de la comisaría.

"Según el Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026 (estudio impulsado por Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity), casi 9 de cada 10 mujeres (88%) atravesaron situaciones de violencia. El 53% de las mujeres dijo haber vivido discriminación o violencia de género, pero al consultar por ejemplos concretos el porcentaje subió al 88% (alrededor de 1 de cada 3 mujeres no reconoce espontáneamente estas situaciones como violencia)", detallaron.



















