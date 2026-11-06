Insólito: multaron a un conductor que manejaba mientras comía guiso directamente de una olla

Una insólita situación tuvo lugar en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro, donde un hombre recibió una multa luego de ser sorprendido mientras conducía y comía guiso directamente de una olla. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyas imágenes permitieron observar al automovilista realizando ambas actividades al mismo tiempo, una conducta que llamó la atención de las autoridades.

Más allá de lo llamativo del episodio, desde el área correspondiente remarcaron los riesgos que implica conducir sin mantener toda la atención puesta en el tránsito.

Las autoridades explicaron que realizar otras actividades mientras se maneja puede reducir considerablemente la capacidad de reacción, dificultar las maniobras y aumentar las posibilidades de protagonizar un accidente. La radarización de la ruta 22, que atraviesa la ciudad rionegrina, comenzó a funcionar el pasado 30 de octubre. Menos de una semana después ya comenzó a mostrar su eficacia. Al menos en lo culinario

Las autoridades locales, sorprendidas por el inusual hecho, insistieron en la importancia de mantener la concentración durante la conducción y evitar cualquier comportamiento que pueda poner en peligro tanto al conductor como a otras personas que circulan por la vía pública.

El caso generó sorpresa por la particularidad de la escena, aunque también volvió a poner sobre la mesa la importancia de la responsabilidad y la seguridad vial. Aparentemente sería la primera multa que se aplica por este tipo de hechos, que representa un riesgo para la seguridad vial.











