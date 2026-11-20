El hombre, identificado como Marcelo García, fue reconocido a través de un estudio de ADN que se realizó en un laboratorio de Junín. Fue identificado a través de un estudio de ADN que se realizó en un laboratorio de Junín. García estaba desaparecido desde el 13 de noviembre, cuando la empresa en la que trabajaba lo convocó en medio de una fuga de gas en la cuadra de Del Valle Iberlucea al 4400.

Antes del estallido, el operario de Metrogas había advertido sobre el peligro y pedido a los vecinos que dejaran sus casas. Mientras trabajaban en el lugar, se produjo una gran explosión. García quedó atrapado entre los escombros y su cuerpo fue retirado por los bomberos.

Este jueves, a casi una semana del incidente, la fiscalía confirmó que los restos pertenecían al operario. Fue tras un estudio de ADN que fue cotejado con un familiar. García "no operaba una máquina de perforación", sino que "hacía las mediciones correspondientes" en el lugar.

Explosión en Lanús: murió otro operario de MetroGAS

El hombre de 47 años era padre de dos nenes, de 6 y 8, y hay consternación por la noticia dada a conocer su fallecimiento, que se suma al del otro operario de Metrogas que murió este jueves por la madrugada tras permanecer internado en grave estado.

La explosión que se produjo el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los trabajadores de MetroGAS que permanecían internados en grave estado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy. Con su fallecimiento, ya son dos los operarios que murieron como consecuencia del incendio provocado por una fuga de gas.

El hombre, de 44 años, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Los otros cuatro continúan hospitalizados y, hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

Debido a la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, la autopsia del trabajador quedó a cargo de la Morgue Judicial de la Nación.

LA FAMILIA PIDE JUSTICIA

En diálogo con El Destape, el entorno familiar aseguró que García no tenía que estar en el lugar de la explosión y demandaron por respuestas oficiales para poder hablar con los hijos del trabajador, de 6 y 8 años. "El viernes nosotros nos enteramos por los medios de que había habido una explosión", comentó Georgina Comellini, sobrina de Marcelo García.

Según explicó Comellini, "en ningún momento" pensaron que Marcelo podía estar ahí, porque "él ya no estaba en la reparación de pozos", sino que "hacía controles"; es decir, iba con su camioneta y si había una pérdida, "cortaba el suministro y decía que había que llamar a un gasista matriculado". Con el paso de la tarde, comenzó la preocupación. "De repente no contestaba el teléfono y ahí fue cuando empezamos a movernos", relató.

Vanesa, cuñada de Marcelo, se expresó en el mismo sentido. Explicó que las tareas que realizaba Marcelo no implicaban trabajar con las cuadrillas que estaban haciendo obras en la zona. "Marce no tendría que haber estado ahí. Él trabajaba como medidor de emergencias: si una casa tenía olor a gas, él iba, medía si tenía pérdida, cortaba el gas y ya está. Andaba solo con su camioneta. No estaba con las cuadrillas. Trabajó en las cuadrillas, pero eso no lo hacía más".











