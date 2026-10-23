Charly García cumple 75 años: vigilia y una agenda de homenajes musicales gratuitos

Charly García cumplió 75 años este viernes y cientos de seguidores se reunieron en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Palermo, para homenajearlo. Uno de los momentos más esperados llegó cuando el artista se asomó al balcón y saludó a la multitud que lo esperaba en la calle. El gesto desató la emoción de los fans, que aprovecharon para cantarle y demostrarle su cariño en un nuevo cumpleaños.

Frente al edificio se instaló una banda que interpretó canciones de distintas etapas de su carrera. Entre los temas que sonaron, los seguidores acompañaron con sus voces y hasta hubo quienes se pintaron el bigote para homenajearlo. "Es lo más grande que tiene el rock nacional. Lo más grande", resumió uno de los presentes.

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El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires celebra el cumpleaños número 75 de la leyenda del rock argentino. Habrá conciertos, relecturas de sus composiciones, homenajes y una exposición fotográfica en distintos puntos de la ciudad. Además, una selección de libros estará disponible a través de la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges.

LA AGENDA DE FESTEJOS DEL CHARLY WEEKEND

Viernes 23 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

Ligia Piro presentará Inconsciente colectivo, su primer espectáculo íntegramente dedicado a la obra de García, en el que interpretará canciones que forman parte del patrimonio de la música popular argentina. Estará acompañada por X-Strings, la agrupación de cuerdas dirigida por el violonchelista y arreglador Pato Villarejo.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) - 19 hs

La pianista Alina Gandini presentará Gracias García, un recorrido por las composiciones de Charly desde una mirada vinculada con su universo musical.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Terraza del Centro Cultural Recoleta - 19:30

Una edición especial del ciclo Discos completos, dedicada a Clics modernos, uno de los álbumes más emblemáticos de Charly García.

La entrada será libre y sin costo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) - 20 hs

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky y la participación de Ángela Navarro, presentará Clásicos del Rock Nacional y reunirá composiciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco, entre ellas Barro tal vez, Cactus, Yo vengo a ofrecer mi corazón, En la ciudad de la furia, Los Salieris de Charly e Inconsciente colectivo, con arreglos para banda sinfónica de Fabio Zurita y Eliel Garbieri.

La función tendrá entrada con reserva previa a través de la web del Centro Cultural 25 de Mayo.

Sábado 24 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

Será el estreno de Tangos para Charly, en el que cuatro bailarines llevarán el repertorio de García al lenguaje del tango.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Salón Dorado de la Casa de la Cultura - 19 hs

Habrá un encuentro de Clics eternos, una propuesta del pianista y arreglador Lautaro Moreno que ofrecerá una relectura de la etapa electrónica y de vanguardia de Charly García.

La entrada será gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

Casa de la Cultura - 20 hs

Una edición especial de Íconos del Rock Nacional, el ciclo dedicado a los artistas que marcaron la música, con un encuentro que combinará música en vivo, historias y anécdotas vinculadas con la trayectoria de García.

Pato Villarejo compartirá su experiencia detrás de Cuerdas para Charly (o cómo arreglar lo que no está roto) y su trabajo en torno a Líneas paralelas, el histórico encuentro del músico con el Teatro Colón.

La entrada será libre y sin costo, hasta completar la capacidad de la sala. Más información en casadelaculturaba.org.

Domingo 25 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

Habrá un homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros, la banda formada por Charly García a mediados de la década de 1970, con una reinterpretación de composiciones de sus dos discos, La Máquina de Hacer Pájaros y Películas. Participarán José Luis Fernández, bajista histórico de la agrupación; Juanito Moro, hijo del baterista Oscar Moro; Guido Spina, Nicolás Pons, Vanesa Videla y Yani Vega.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges

Durante este fin de semana, la Biblioteca presentará una selección especial de libros para recorrer la vida, la música y el legado de Charly García a través de biografías, testimonios y análisis de su obra.

Entre los títulos seleccionados se encuentran No digas nada. Una vida de Charly García, de Sergio Marchi; Charly García para piano, de Rodrigo Guilo Villar; Charly absoluto, de Rep; El día que Charly saltó, de Carlos Polimeni; 100 veces Charly. Historias esenciales de un genio en llamas, de Fernando García; Asesínenme, de María Rosa Yorio; y Charly García: el vicio de la eternidad. Un análisis filosófico y poético de su obra, de Dante Sandrigo.







