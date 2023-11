Consejos para pequeñas y medianas empresas para triunfar en el Black Friday

En Argentina, el evento este año tiene lugar el 24 de noviembre. Los clientes podrán disfrutar entonces de rebajas significativas en una pluralidad de tiendas; incluye tanto tiendas minoristas como grandes almacenes. Entre los productos más populares estamos seguros de que encontraremos durante Black Friday están los celulares.

Resulta pertinente señalar que el Black Friday no solo es importante para los consumidores, sino también para las empresas, sean pequeñas o medianas. Después de todo, deja incontables lecciones sobre cómo atraer clientes y vender productos de forma eficiente.

Aquí vamos a contarte cuáles son las lecciones que los últimos Black Friday en la Argentina dejaron para las pymes, lecciones que deben ser incorporadas si se quiere triunfar este año. Haremos hincapié en las de mayor importancia a modo ilustrativo. Si esto ha despertado tu interés, continúa la lectura.

Consejos inigualables

Los últimos Black Friday han sido, en términos generales, rotundos éxitos. No dudamos de que este año será igual. Los celulares del Black Friday siempre han causado furor, pero también son muchos otros (y muy variados) los productos que se suelen vender en grandes cantidades.

Lo importante para cualquier empresa, de todas formas, son los números. Es fundamental comparar las cifras de cada año para ver si ha habido un crecimiento o no. El objetivo es que cada año sean más los productos vendidos y, por lo tanto, mayores las ganancias.

¿Qué pueden hacer las pymes este 2023 para obtener mejores resultados que nunca? ¿Cuáles son los secretos para triunfar en el Black Friday de este año y de futuros eventos también?

Otros consejos que son de utilidad el año entero

Crear estrategia de marketing: lo primero y principal en cualquier empresa pequeña o mediana es crear una estrategia de marketing eficiente. Es crucial estar un paso adelante de la competencia a todo momento si uno tiene el éxito en la mira. Todo esto incluye establecer un plan de comunicación con posibles clientes y dar a conocer las promociones antes de la fecha del evento.

Ten presencia en las redes: la cantidad de personas que usa redes sociales es algo que no deja de sorprender. Son un gran recurso para cualquier pyme porque sirven para incrementar la visibilidad. Es posible pagar para mostrar anuncios en diferentes redes. Así, uno llega a una audiencia más grande y las oportunidades de triunfar en el Black Friday aumentan significativamente.

Generar confianza: otra lección que nos ha dejado el Black Friday en los últimos años es que es central que los clientes sepan que la empresa es una de confianza. Así, se sentirán más motivados y tranquilos para llevar a cabo la compra. Se recomienda ofrecer garantías, distintos métodos de pago y asegurar la inclusión de reseñas de compradores anteriores.

Pensar con detenimiento en las promociones: algunas promociones serán más fructíferas que otras. Por lo tanto, piensa seriamente en qué tipo de promoción vas a ofrecer y sobre qué productos. Ofrecer paquetes suele traer resultados positivos.

Analiza la performance de tu campaña en tiempo real: es de gran utilidad ver cómo se desenvuelven las cosas durante el evento en sí. Puedes fijarte en qué anuncios generan interés, cuáles son los productos que se venden más rápidos, etcétera. Es de esta forma que podrás llevar a cabo las modificaciones necesarias y asignar los presupuestos correctos.

Entonces, como habrás podido observar, no hay ninguna receta mágica para el triunfo, sino una simple serie de pasos a seguir que pueden hacer la diferencia. Implementar estas lecciones no es complicado, sino todo lo contrario, por lo que no hay motivo alguno por lo que las pymes no alcancen sus objetivos y hasta los superan cada Black Friday.

Conclusión

A modo de cierre, insistimos en que, si una pyme sigue los consejos que aquí hemos compartido, el triunfo para el próximo Black Friday le está prácticamente garantizado. Contamos con la certeza de que será un evento maravilloso en el que numerosas empresas pequeñas y medianas tendrán la oportunidad de lucirse.