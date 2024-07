¿Pablo, quién? Sofi Martínez se olvidó de Aimar y fue descubierta a los besos con "El primo" en una fiesta privada

Luego que su romance con Diego Leuco quedase enterrado en el pasado, a Sofi Martínez no hay día que no la vinculen con alguna celebridad del mundo deportivo y, en las últimas horas, del espectáculo. Después de ser vinculada sentimentalmente al capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, y al integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, Pablo Aimar, la periodista deportiva fue vista a los "besos" y arrumacos en una fiesta privada semanas atrás con el ex campeón de Gran Hermano: Marcos Ginocchio. Según describió Ángel de Brito, la joven cayó ante los evidentes encantos del salteño en la fiesta "La Polenta".

Hay que remarcar que Sofi actualmente se encuentra en París, cubriendo todo lo que sucede con los representantes argentinos en los Juegos Olímpicos que se están desarrollando en la capital francesa. Según detallaron en LAM, semanas antes de partir rumbo hacia el país europeo, a la bella periodista deportiva se la vió protagonizando un supuesto apasionado encuentro con Ginocchio -quien viene de revivir el shippeo con Julieta Poggio en San Carlos de Bariloche- en aquella fiesta privada.

O al menos así lo confirmó el propio De Brito luego de jugar al enigmático con su equipo de "angelitos" y "angelitas". "No es cantante, no es actriz"..., adelantaron en LAM y después, el conductor remató: "Ella es de esas caritas nuevas, con respeto lo digo, que venden ´todo bien´. Ella es profesional, tiene un rubro específico y se destaca. Él es de Gran Hermano. Estuvo a los besos el Primo (el apodo que se ganó Marcos), en la Polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires".

A partir de ahí, el zócalo del programa mutó a "Marcos Ginocchio de novio", mientras el conductor iba dejando caer pistas sobre el supuesto nuevo romance del joven de 24 años hasta que varios de sus panelistas dieron en la tecla, acertaron el nombre de la joven en cuestión y a De Brito no le quedó otra que hacer explotar la bomba: "No fue esta semana. Estaba el Primo, van siempre todos los Gran Hermano, y mucha gente conocida. Testigos, amigos míos, los vieron que estaban ahí con Sofía Martínez".

Lionel Messi y Sofi Martínez.

Este apasionado encuentro entre el ex ganador de GH y la periodista sorprende debido a que semanas atrás a Sofi la vincularon con Aimar, algo que ella desmintió categóricamente a través de sus redes sociales. "No tengo idea de dónde sale (el rumor). Cómo puede haber tanta liviandad para inventar algo que no tiene nada de cierto. Se armó una bola de la absoluta nada", dijo la joven que viene de terminar una relación con Diego Leuco y mantiene en secreto su presente amoroso.

Recordemos que durante el Mundial de 2022, cuando la Selección Argentina estaba muy cerquita de lo que luego sería la gran alegría de salir campeones en Qatar, sucedieron muchos momentos icónicos y virales, pero sin duda el que recorrió la vuelta al mundo fue ese video donde Sofi le dedicó unas palabras a Lionel Messi y su sinceridad lo conmovió tanto, que comenzó a mirarla con ojos de amor sin importar que las cámaras estuviesen entre ellos dos.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, en los tiempos cuando eran una pareja clandestina.

Desde entonces, se rumorea que hubo algo entre ellos. En varias oportunidades, la cronista desmintió haber tenido un affaire con La Pulga y hasta se rumorea que llegó a tener problemas con Leuco (que era su pareja en ese momento) y con Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán argentino, por estos rumores. Cuando las aguas se habían habían apaciguado, un nuevo suceso reavivó la marea: Sofi había viajado junto a Andy Kusnetzoff para grabar Perros de la Calle, su programa de radio y aprovecharon su paso por Estados Unidos para visitar el Pink Stadium para presenciar la victoria de Inter 3-1 sobre Nashville.

Luego de la gran victoria, Leo había dado una nota para la prensa y se reencontró con Martínez, cruzando algunas miradas de nerviosismo. Messi ante todo es un fanático más de la Argentina, por lo que se había acercado a Andy y a la periodista deportiva para saludarlos con un cálido abrazo. "Vinimos a grabar 'Perros' acá a Miami toda la semana", le dijo ella con una gran sonrisa en la cara. Ambos fueron observados por la mirada relajada de Andy, que se puso contento por haber conseguido aunque sea un abrazo y un reconocimiento del goleador y capitán de equipo argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi y Sofi Martínez

Hace unos meses atrás, Sofi Martínez salió públicamente a aclarar los tantos y reveló en revista Pronto: "yo creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que les sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda", dijo y también expresó: "La única diferencia es que yo soy mujer, (...) entonces hacen y salen un montón de cosas. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda".