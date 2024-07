Burlando apuntó contra la Justicia y no dudó en afirmar lo que todos piensan: "Así, olvidémonos de Loan"

Los días pasan y son pocas, por no decir ninguna, las certezas sobre qué le ocurrió a Loan Peña, el nene de 5 años que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de julio. Mientras que la Justicia evalúa como principal hipótesis el tráfico de menores (trata infantil) por varios indicios, aunque no hay pruebas contundentes y no se descartan otras opciones, el abogado de la familia del pequeño desaparecido en la provincia de Corrientes, Fernando Burlando, criticó el estancamiento de la causa a 44 días de la desaparición del menor y fue duro con la jueza Cristina Penzo: "Con una Justicia así, olvidémonos de Loan".

En diálogo con C5N, el letrado afirmó que la causa de Loan está siendo llevada por "una Justicia que tracciona a través de los medios de comunicación" y resaltó que esto "es lo peor que le puede pasar" al nene de 5 años. Además, señaló a Penzo como una jueza que no tiene "coraje, voluntad y ganas", pero la acusó de ser "cómplice": "El poder de un juez federal de instrucción tiene que arrasar. Solamente ellos no ven la corrupción, el encubrimiento".

Sin pelos en la lengua y refiriéndose a la posible participación del gobernador Gustavo Valdés, Burlando advirtió que la Justicia "cuando se tienen que meter con cosas delicadas, tienen un límite". Y en ese sentido, remató: "Ese es el poder político". Desde hace días, el abogado denuncia que la causa "está en foja cero" y que no hay información relevante sobre qué pasó y dónde está Loan. "Hace 20 días pedí la detención de José Codazzi, ex abogado de Laudelina, y seguimos esperando", dijo.

Visiblemente enojado, sostuvo que los ocho detenidos, quienes ya fueron indagados por el delito de sustracción de menores, "se van a morir en la cárcel". Por otra parte, Justicia Federal investiga un video que se relaciona a la denuncia que realizó una joven en la que sostuvo que vio en la ciudad chaqueña de Puerto Vilelas a un menor con las mismas características Loan Danilo Peña. Ahora los investigadores tratan de determinar si el nene que aparece con un mayor caminando por la zona del Barrio Cop es Loan o si, de lo contrario, se trata de otra denuncia equívoca, como ocurrió en Comodoro Rivadavia esta semana.

Aunque no hay muchos detalles respecto a la investigación en Chaco, los primeros operativos arrojaron resultados negativos. A su vez, se llevó a cabo un identikit sobre el menor que la joven de 22 años proyectó haber visto por la provincia. En las imágenes difundidas se observa a una mujer con gorra y campera bordó agarrado de la mano con un nene el jueves 25 de julio a las cerca de las 19 horas: "El nene tenía corte de cabello bajo color castaño, tez blanco, vestía una remera manga largas color celeste, pantalón largo y con zapatillas blancas, con muchísimas similitudes a Loan".

Identikit de la mujer que acompañaba al niño en Puerto Vilelas.

A 44 días sin rastros de Loan, se esperan más rastrillajes y operativos en 9 de Julio, nuevas indagatorias, posibles Cámaras Gesell de los menores que vieron al niño y posible repetición de pericias. Sobre esto último, la jueza Cristina Penzo analiza hacer un nuevo peritaje sobre la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava para buscar material genético equino. Esto se debe a que Loan fue hasta la casa de su abuela Catalina en caballo y pudo dejar rastros del animal en la camioneta blanca del matrimonio detenido.