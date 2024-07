"Mis hijas no van a estar nunca con esa put...": los mensajes de la ex de Roberto Castillo contra Cinthia Fernández

El escándalo se instaló cuando Cinthia Fernández y quien supo ser su abogado, Roberto Castillo, anunciaron que habían comenzado un romance. Exactamente están juntos desde "hace más o menos un mes y medio". O al menos, así lo había confirmado la panelista y modelo durante su paso por el canal de streaming Bondi Live. Lo cierto es que la feliz noticia trajo emparejado una nueva polémica: la ex esposa del letrado, Daniela Vera Fontana, señaló a la mediática como la tercera en discordia en su relación y el motivo de que su relación con el letrado haya llegado a su fin. Además, le inició una demanda por alimentos contra.

Consultada al respecto en LAM, Cinthia no dudó en defender a su actual pareja. "Mirá, si bien es un tema en el cual no debería meterme, es un tema de ellos y ya Roberto se defenderá, yo lo único que te puedo decir es que no estaría nunca con un padre deudor", advirtió la mamá de Charis, Bella y Francesca. "Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas de la casa de ellos si ella no trabaja, entonces, ¿qué viene? ¿La plata del cielo? Como hombre, yo lo veo, tengo la diaria con él, sé que se hace cargo tanto presencial como económicamente de absolutamente todos los gastos de las hijas", sumó la bailarina.

Según explicó, Castillo también también se hace cargo de "todo" lo relacionado a su "primera mujer". "Obviamente ambos trabajan, pero en el caso de su última pareja, ella no trabaja y ¿qué se pagan? ¿del aire? andá a averiguar si hay deudas. Paga absolutamente todo, colegio, obra social, le pide plata como si fuese un dispense, me parece bárbaro y Roberto es una persona que ojalá me hubiese tocado a mí un tipo así, le baja la luna si es necesario. De hecho, ayer yo estaba cenando con él y su hija estaba angustiada y le dije, en dos segundos pagamos la cuenta y te vas. Y es así, pero ni la dudó, es como mi hija", advirtió.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Luego de destacar que el abogado es "el hombre que quiere en su vida", dio detalles de la interna entre Castillo y Vera Fontana. "´Yo no me voy a tomar un café. Si me tomo un café es para que vos vuelvas a mi casa´, le dijo. Así empezó al principio. Después empezó con ´yo no me voy a juntar con vos´. Realmente la que estamos pariendo de este lado es impresionante. Hay cosas que él no las va a decir, no me corresponde decirlas a mí, pero yo también tengo estas hinchadas. Dice que no le gusta la tele, que le incomoda y hace vivos. O sea, es una persona que no es sumisa a una exposición. Si hay una persona que no se quiere exponer, no hace vivos", dijo Cinthia.

Sin pelos en la lengua, la ex de Matías Defederico no dudó en juzgar a la ex de su pareja en su rol de madre. "Mucho menos hacer vivos con sus hijas al lado. Hablando de su padre, hablando de mí, no entiende los vocabularios que esas nenas están mamando. O sea, realmente el otro día la fue a buscar y a su hija de 12 años que tiene con la primer pareja, la agarró y le dijo ´linda la noviecita de tu papá, tené mucho cuidado porque es muy peligrosa´. Adelante de la hija, que tiene tres años, la bebé ni se entera, pero también estaba ahí presente, le dijo ´ah, venís de coger, infeliz´. Empezó a gritar. Esos diálogos están todos grabados", disparó.

Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana

En ese sentido, Cinthia aseguró tener en su poder los mensajes que Vera Fontana le envió a Castrillo donde la trata de "puta". "Absolutamente está todo registrado. Cada mensaje, el de ´mis hijas no van a estar nunca con esa puta´, ´Yo te voy a arruinar´ o ´Vas a ser un papá de café´. Todo esto sale de ella. Yo entiendo el dolor que pueda tener. A mí me puede putear todo lo que vos quieras. Está en todo su derecho. Entiendo el dolor de sentir que una familia se desarmó. Yo lo pasé. Yo quiero aclarar esto también. Y por qué me caliento tanto con el tema de si la fecha, si rompiste una familia. Porque yo fui a París sola. Fui una altamente cornuda. Y todo el mundo lo sabe", advirtió.