Posible giro sorpresivo: Caillava, Pérez y su paso como "pediatras truchos" en el hospital en el que dicen haber visto a Loan

Loan Peña lleva 43 días desaparecido y el caso parece estar lejos de encontrar claridad. Un callejón sin salida, producto de los graves errores que se cometieron los primeros días, por lo que la Justicia ahora retoma todas las pistas sueltas.

En las últimas horas, Gendarmería sigue un nuevo rastro. Los oficiales encontraron en la basura dos celulares en las inmediaciones del cuartel de bomberos de 9 de Julio. Estos dispositivos pertenecen a la enfermera que atendió a María Victoria Caillava horas después de que iniciara la búsqueda de menor.

Un dato no menor, justo enfrente del cuartel vive Alicia Axson, la enfermera que atendió a la ex funcionaria municipal y una de las principales sospechosas por la desaparición de Loan Peña.

De llorar en cámara por Loan a ser una de las principales acusadas

No es la única enfermera salpicada por el caso. Ahora, un enfermero denuncio a la funcionaria y al ex militar que se encuentran detenidos por "sustracción y ocultamiento". En C5N revelaron una imagen de Carlos Pérez y Victoria Caillava en el centro de salud barrial de la provincia de Córdoba en el que, hace aproximadamente un mes, una mujer reveló haber visto a un niño de la misma edad que Loan junto a una mujer encapuchada.

Victoria Caillava y Carlos Pérez como enfermeros, imágenes compartidas por C5N

Carlos Martín Ramírez, es el enfermero que reveló que los dos detenidos trabajaron ahí durante la pandemia de Covid 19 en el año 2021 y que se presentaron como médicos pediatras, aunque con matrículas presuntamente falsas: "Trabajaban en pediatría. Trabajaban como médicos pediatras. Trabajaban como médicos truchos. Se robaban los medicamentos, se robaban la leche de todos los chicos", comenzó su fuerte relato.

El enfermero denunció que además robaban insumos médicos, dejando sin ellos a los que verdaderamente lo necesitaban: "Me di cuenta que cuando trabajaron conmigo eran truchos. Para mí eran el Doctor Pérez y la Doctora Caillava. Me doy cuenta que era una banda que se dedicaba a la trata de personas. Yo llamé a la Policía Federal y a Gendarmería cuando me di cuenta de este desastre", confesó el enfermero.

Ramírez radicó la denuncia el dos de febrero del 2023, pero nunca recibió una respuesta de la Justicia cordobesa: "Cuando quedaron detenidos en Corrientes los reconocí".