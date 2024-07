"Estamos hasta las manos": el audio que compromete al ex marino Carlos Pérez en el caso Loan

A 43 días de la desaparición de Loan Peña, se dio a conocer un llamativo audio que el ex marino Carlos Pérez -uno de los detenidos en la causa- le envió por WhatsApp a un contacto agendado como "Tri Tri" poco después de que el pequeño de 5 años desapareciera sin dejar rastros. En la escucha, el marido de María Victoria Caillava aseguró que todos están "hasta las manos" y hasta dio detalles del almuerzo en la casa de la abuela del nene, donde fue visto por última vez. "Yo estuve con él, estuvimos hablando todo, compartimos el almuerzo, así que estamos hasta las manos", señala el polémico audio enviado por Pérez a "Tri Tri".

Detenidos en el caso Loan

Durante varios minutos, el ex marino le contó a su "conocido" algunas de las cosas que ocurrieron durante la reunión en la casa de la abuela Catalina. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que en muchos momentos de la investigación, Pérez "se adelantó" a diversas suposiciones sobre lo que podía llegare a ocurrir en la causa a lo largo de la investigación. "Si esto sigue escalando y no aparece el cadáver o el nenito vivo, o lo que sea, y se hace más fuerte la hipótesis del secuestro, es probable que nosotros tengamos que entregar la camioneta para ser peritada, la casa, ir a declarar", se lo escucha decir al ex marino.

En este sentido, hace semanas trascendió un audio en el que Pérez le habló al ex comisario Walter Maciel para pedirle "seguridad personal" y resguardar sus autos en la seccional policial por "miedo a que le plante pruebas". "En función de los trascendidos, de las cosas que estamos viendo con todo este tema del niñito desaparecido, le iba a pedir si usted puede designar una custodia acá en la casa", señala uno de los mensajes del ex marino a Maciel. "Evidentemente mucha gente del pueblo, no sé por qué motivos totalmente infundados, nos están acusando a mi esposa y a mí ahora", manifestó marido de Caillava, otra de las detenidas en la causa.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava

Dicho audio dura varios segundos y allí Pérez deslizó la posibilidad de que alguien le plante pruebas para incriminarlos en el caso: "La verdad que tenemos miedo, tenemos temor de que alguien venga a intentar dañarnos o a plantarnos alguna prueba en la camioneta o en el auto". Cabe destacar que en las últimas horas, Maciel fue trasladado al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, tras ampliar su declaración frente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya. La magistrada también ordenó peritar dos armas de fuego, una perteneciente al ex comisario y otra del policía retirado Francisco Méndez.

Identikit de la mujer que acompañaba al niño en Puerto Vilelas.

Mientras tanto, una joven de 22 años aseguró haber visto en la ciudad chaqueña de Puerto Vilelas a un niño de características similares a las de Loan. La persona, cuya identidad no trascendió, denunció que el menor estaba acompañado de una mujer, caminando desde desde el Barrio Cop hacia Paraje Tres Bocas por el terraplén. En este sentido, el jefe de Unidad y otro efectivo concurrieron al lugar en un móvil policial a fin de constatar la información y recorrer la zona. Sin embargo, el operativo arrojó resultados negativos. Por su parte, el sargento Alejandro Velázquez elaboró un identikit de la persona que habría sido vista por la denunciante, tras la solicitud del Departamento de Trata de Personas.