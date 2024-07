Hallaron muerto a un empresario en Mendoza: denunció amenazas y acusaba a Bullrich de ser "cómplice de los narcos"

Osvaldo Daniel Rofrano, tenía 63 años, era empresario muy reconocido en Mendoza -presidente de Gases Aconcagua- y fue hallado muerto en su pileta, luego de que haber denunciado a través de las redes sociales que estaba siendo amenazado por grupos narcos. "Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad para la gente", había escrito la víctima el pasado 21 de julio.

Osvaldo Daniel Rofrano

Menos de una semana después, el empresario fue encontrado por su esposa cuando regresó al barrio privado Las Candelas II, en Chacras de Coria. Allí, observó el cuerpo de Rofrano flotando en la pileta con precintos en las manos y en los pies. "El intendente (de Luján de Cuyo) Esteban Allasino está al tanto. Él mismo sabe quien está detrás y según sus palabras, NO PUEDE HACER NADA. Solo puedo decir que el nexo en Mendoza es Ética S.A. con relación directa con el PAMI de todo el país y ni siquiera David Litvinchuk (titular del PAMI en la provincia de Mendoza). a pesar de haberlo ayudado, me recibe", había agregado Osvaldo en su cuenta de X.

Al hallarlo flotando en la pileta, su mujer de manera inmediata dio aviso a las autoridades del exclusivo country, los cuales al llegar al domicilio y ver la escalofriante escena llamaron al 911. De esta manera, efectivos de la policía y la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, se presentaron en el lugar. Según se pudo saber, días previos a su hallazgo, el empresario había utilizado sus redes sociales para denunciar amenazas por parte de "líderes narcos y de la trata". Pero a pesar de que los investigadores bajaran por estas horas diversas hipótesis, llama la atención que en dicha publicación pública el empresario haya sostenido que no se iba a suicidar.

El empresario había denunciado amenazas en sus redes sociales

Aun así, los investigadores explicaron que las cámaras de seguridad de la vivienda no registraron el ingreso de terceras personas y a su vez, aunque apareció atado con precintos, los mismos estaban desajustados por lo que creen que se trataría de un suicidio. De acuerdo con las fuentes del caso, la esposa de Rofrano que el hombre se habría quitado la vida al reportar el hecho y reconoció que estaba "atravesaba una depresión". "No tiene marcas de haber sido agarrado por otros y por ahora se descarta el ingreso de terceros y la participación de otra persona cuando se arroja a la pileta", detallaron los investigadores.

Apuntó contra Patricia Bullrich

De todas formas, hay una gran conmoción en el barrio privado y la localidad ya que, el propio empresario le había contado al intendente Alasino sobre las presuntas amenazas y que éste lo habría ignorado. En sus rede sociales, donde acumulaba más de 7 mil seguidores, Rofrano también le había dedicado varios posteos a la actual ministra de Justicia, Patricia Bullrich, en su afán por combatir el narcotráfico y la trata que,-denunció- existe en la provincia de Mendoza. "Qué te crees que hace Pato? Cuando yo le avisé de los narcos en Mendoza, me bloqueó el WhatsApp. Para mí, es cómplice", dijo al calificar la gestión de Bullrich con un cero.

Así cuestionaba el empresario la gestión de la ministra de Seguridad

A través de las redes sociales, la víctima no dudaba en acusar a la ministra de ser "cómplice de delincuentes" y advirtió que la ex dirigente del PRO lo "bloqueó" del WhatsApp cuando le informó "los dramas de Mendoza". "Ella es cómplice de AC (las iniciales del gobernador Alfredo Cornejo)", disparó. "Es hora de recordarles que en el 2012, mientras (Juan Luis) Manzur era Ministro de Salud, me llamó Guillermo Moreno, quien se interesó por mi empresa, Gases Medicinales e Industriales, me pidieron coimas para ser parte y desarrollar la producción, hoy estaría muerto, como pasó con José Nucete", había denunciado en otro tuit en el año 2021.