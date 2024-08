Caso Loan: crece el misterio en torno a los $48 millones que recibieron los hermanos por Mercado Pago

A 56 días de la desaparición de Loan Peña, la Justicia investiga transferencias millonarias que recibieron Cristian y Mariano Peña, dos de los hermanos del pequeño, y hay desconcierto sobre el destino de dicho dinero, ya que se trata de un total de $48 millones los que aparecieron en las cuentas de Mercado Pago de ellos, tiempo después de la desaparición del menor. Desde el entorno de los implicados sostienen que las mismas estaban siendo destinadas a la búsqueda del nene desaparecido jueves 13 de junio, así como también para la creación de "una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar".

¿Dónde está Loan Peña?

Según el medio LT7 Noticias, a la Justicia le llama la atención la suma de dinero que rondaría en los $50 millones y que fue hallada tras las órdenes de los perfiles económicos de la familia, grupo cercano e imputados. Además, el 10 de julio de este año Mariano Peña había mencionado en un medio de comunicación que abrió una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones y "cómo dicha colaboración se difundió tanto es que se recaudó una suma millonaria".

Frente a lo recaudado, el propio hermano se acercó hasta el Juzgado para informar sobre su estado patrimonial y anunció su intención de crear una fundación. Sin embargo, la Justicia todavía no tiene claro de dónde provino el dinero, motivo por el cual continuarán investigando sobre las transacciones realizadas. "Verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales, bancos, AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales", señala el documento del Juzgado Federal de Goya.

Una pregunta que se repite: ¿Dónde está Loan?

Por otra parte, cuatro de los menores que fueron al monte el día que desapareció Loan en la localidad correntina de 9 de Julio participaron de una Cámara Gesell y uno de ellos habría coincidido en el dato del "hombre encapuchado" que se llevó al nene de 5 años, hipótesis que se había iniciado durante los primeros días de la búsqueda. Justamente, ese 13 de junio, un amigo de Antonio Benítez, tío de Loan y detenido por el hecho, es el apuntado, aunque no se descartaría una segunda persona.

Al menor se lo habrían llevado a caballo del lugar, por lo que los investigadores volvieron a poner el foco en ese dato. Al mismo tiempo, se peritan algunos celulares con extrañas llamadas y se espera el análisis del aparato de César Peña, otro de los hermanos del niño. Durante los primeros días del caso, la hermana de María Noguera, madre de Loan, había revelado que había un "hombre de capucha blanca" que estaba en la casa de la abuela poco después de que el nene fuera visto por última vez.

El nene lleva 56 días desaparecido.

De toda maneras, la capucha no sería blanca sino negra, según el detalle que dieron los nenes en la Cámara Gesell. "La parte de naranjas está en el monte y después da a un lugar limpio, en donde si el nene dice `me voy de mi papá`, alguno de los tres mayores tendría que haberlo visto. Por eso yo no creo la versión de ellos que no lo hayan visto de qué lado se fue", sostuvo la mujer y añadió: "Nos enteramos por un estado de WhatsApp de mi hermana. Entonces mis hermanos agarran la camioneta y viene a 9 de Julio, ahí en la casa de Camila Núñez, estaba Antonio, él le hace señas y estaba acompañado de otro chico de capucha blanca, que no sabemos quién es".