"Me pegaron mucho y me ahogaron": una jubilada de 92 años fue torturada por tres ladrones en su propia casa

La noche en la que Julia Cáceres creyó que iba a morir comenzó como cualquier otra. A sus 92 años, esta jubilada de Merlo estaba dormida en su hogar cuando, en la madrugada del martes, la brutalidad irrumpió en su vida de la forma más despiadada. Tres delincuentes forzaron la reja de su puerta y entraron con un solo objetivo: saquear hasta el último rincón, sin importar el costo humano de su acción.

El horror comenzó en la oscuridad. Aterrorizada y sin posibilidad de defenderse, Julia fue sometida a un calvario que se extendió por más de una hora. "Me taparon la boca y me apretaron el cuello. Me dijeron que si gritaba, me iban a matar", relató entre lágrimas la anciana en diálogo con América TV. Los golpes no cesaban, la presión en su garganta aumentaba y el miedo se convertía en un enemigo tan implacable como los asaltantes que no dudaron en usar la violencia para obtener lo que querían.

El navegador no soporta este contenido.

La anciana relató que los ladrones le exigían dinero y objetos de valor. "Se subieron a la cama y me pidieron plata, dólares. Me sacaron los anillos que llevaba puestos y hasta un perfumito que me regalaron mis nietos. Se llevaron todo lo que pudieron: ropa, zapatillas y la poca plata que tenía", lamentó. A medida que el tiempo transcurría, la desesperación de los agresores aumentaba y la saña con la que la golpeaban se volvía más feroz. "Me pegaron mucho y me ahogaron", confesó Julia.

A pesar de su edad, la mujer se vio obligada a soportar una tortura inimaginable. Cuando los delincuentes decidieron marcharse, tras haber saqueado todo lo que encontraron a su paso, la mujer quedó en un estado de conmoción total. Con la poca fuerza que le quedaba, logró pedir ayuda. La Policía llegó rápidamente y la trasladó a un hospital de la zona, donde fue atendida por los golpes recibidos y por una suba de presión generada por la brutal situación.

Los investigadores ahora analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los delincuentes. Julia, en su testimonio, aseguró que uno de los atacantes "tendría unos 30 años", mientras que "el otro era más chico". Con la voz entrecortada, expresó un dolor aún mayor que el físico: "Podrían ser mis nietos". El asalto no solo dejó huellas en su cuerpo y en su hogar destruido, sino también en su corazón.

Julia, que ya sufría la cruel realidad de "no llegar a fin de mes", ahora debe afrontar la pérdida de lo poco que tenía. Este episodio recuerda el trágico caso de Teresa Martínez, la mujer de 92 años asesinada en enero en Temperley en circunstancias similares. Dos ladrones la ataron y la dejaron sin vida en su cama, hasta que su nieto la encontró días después. La inseguridad parece no tener límites y, una vez más, la vejez se convierte en un blanco fácil para quienes no tienen escrúpulos.

Tiene 92 años y fue torturada por ladrones que le desvalijaron la casa

Hasta el momento, no hay detenidos por el brutal ataque contra Julia Cáceres. Mientras la investigación avanza, la jubilada intenta recuperarse no solo de los golpes, sino también del miedo que la invade. Su casa, su refugio durante toda una vida, se convirtió en un lugar de pesadillas. Y el eco de sus palabras resuena con impotencia: "Me dijeron que si gritaba, me iban a matar".