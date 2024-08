Detuvieron al hermano del ex diputado pedófilo: " Estaba deshidratado y alimentándose de limones en el monte"

Sebastián Kiczka, hermano del ex diputado pedófilo Germán, fue detenido este jueves en Misiones, tras permanecer prófugo desde hacía nueve días, acusado por al igual que el ex legislador provincial de Cambiemos/Activar de "tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores". El hombre fue capturado casi 24 horas después que el ex diputado misionero, quien fue detenido en un bungalow en construcción gracias a una denuncia hecha por un testigo. "La Policía de Misiones detuvo al segundo prófugo en el caso por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, Sebastián Kiczka", confirmó Hugo Passalacqua.

Germán Kiczka llegando a la comisaría de Apóstoles

En su cuenta personal de X, el gobernador de Misiones informó que Sebastián fue detenido "en territorio provincial, a 40 kilómetros de Apóstoles". "Con esto culmina la búsqueda y ambos detenidos quedarán a disposición de la Justicia. Felicito una vez más al cuerpo policial de la Provincia por su profesionalismo, eficacia y rápido accionar", sostuvo. De acuerdo a lo informado por las autoridades locales, efectivos de la Policía Rural de Misiones montaron un operativo cerrojo en la zona de San Juan de la Sierra, a 30 kilómetros de Apóstoles, hacia Concepción de la Sierra. Allí estaba el hermano de Germán Kiczka, "deshidratado y alimentándose de limones en el monte".

Al parecer, Sebastián Kiczka se estaba dejando crecer las patillas y los bigotes para cambiar su fisionomía y poder pasar desapercibido. De hecho, buscaba llegar a Concepción de la Sierra y mantenerse allí escondido hasta que se "enfriara" la causa en los medios y poder concretar así su fuga hacia Paraguay. Sin embargo, sus planes quedaron truncados y la Policía lo trasladó hacia Apóstoles para ser indagado por la Justicia, aunque deberá ser alojado en una dependencia diferente a la de su hermano diputado. La orden de detención de los hermanos la había firmado el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

El tuit del gobernador de Misiones

Recordemos que dentro de la casa de los hermanos, las autoridades misioneras habían hallado una decena de celulares y notebooks que fueron analizados en el marco de la "Operación Guardianes Digitales por la Niñez", liderada por la fiscal Daniela Dupuy de Buenos Aires y apoyada por la ONG internacional Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados. El allanamiento reveló la existencia de más de 600 archivos con contenido de pedofilia, zoofilia e incesto, almacenados en diversos dispositivos electrónicos. Además, se encontraron revistas y juguetes sexuales, presuntamente pertenecientes al hermano del legislador.

La captura de Sebastián Kiczka también fue celebrada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había sido duramente cuestionada por haber dejado que el ex diputado se dé a la fuga en un principio. "Hermanos pedófilos adentro. Quiero destacar el inmenso esfuerzo y dedicación de las fuerzas policiales, quienes hoy han culminado el operativo de poner tras las rejas a Sebastián y Germán Kiczka, hermanos y peligrosos pedófilos que se encontraban prófugos de la Justicia. En la foto se ve al primero atrapado hace rato: estaba como un indigente y simulando ser insano", describió la funcionaria de Javier Milei.

Detuvieron al hermano prófugo del diputado Germán Kiczka

De esta manera, la ministra resaltó que a partir de ahora "los argentinos estamos un poco más seguros y estos malnacidos van a pagar por todo lo que han hecho". Recordemos que Germán Kiczka fue detenido durante la noche del miércoles en un campo de la localidad de Loreto, Corrientes, a unos 184 kilómetros de la capital provincia. El ex legislador es acusado de poseer material pornográfico infantil, entre otros delitos graves, y había sido desaforado por la legislatura de Misiones, lo que permitió que se emitiera una orden de arresto en su contra. "Basta de persecución política, esta es la foto que querían", expresó al ser capturado.