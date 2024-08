Adrián Molina, denunciante de Marley se someterá a una "pericia psicológica y psiquiátrica"

Adrián Molina, el denunciante de Alejandro "Marley" Wiebe, ratificó su denuncia ante la Fiscalía Nacional y Criminal Correccional N° 23 a cargo del fiscal Marcelo Martín Retes. Allí aportó más datos sobre la situación de abuso que vivió cuando tenía 17 años, según relató en medios de comunicación.

Aunque Molina está viviendo en Estados Unidos, decidió romper el silencio y llevar su declaración a la Justicia argentina con la finalidad de hacer conocer su verdad; estuvo unas tres horas dentro de la fiscalía y, al finalizar expresó algunas palabras en una improvisada conferencia de prensa.

Alejandro "Marley" Wiebe

"Me siento muy bien y agradecido por el apoyo de los medios. La orden ya está ratificada y ahora está en manos de la justicia", dijo Molina al final de su declaración; además habló el abogado que lo representa, Martín Apolo.

El letrado no dio mayores detalles pero sí confirmó que se pidió una "pericia psicológica y psiquiátrica" que determinarán "las secuelas del hecho que lo damnifica", explicó también en las afueras de la Fiscalía.

Adrián Molina tras su declaración en Fiscalía

Sobre el hecho que denunció Molina, explicó que "detalló un poco más el relato de los hechos acontecidos" y que todavía "no hay fechas exactas" en cuanto al procedimiento de rutina judicial.

En las últimas horas, la situación de Marley dio un giro inesperado por una nueva denuncia radicada en la provincia de Corrientes, también de abuso sexual en contra del conductor de televisión.

Martín Apolo también defendió a Sebastián Villa

Según trascendió, Apolo se haría cargo de la defensa pero fue él mismo quien salió a desmentirlo: "No corresponde a esta denuncia", explicó y ahondó: "Hubo una denuncia en el día de ayer de una persona que me contactó por intermedio de una reconocida periodista".

Sobre esta denuncia, el abogado de Molina, informó: "Se realizó ayer por la noche y fue delegada a la Fiscalía, eso me lo informaron a través de un mail pero no es en esta Fiscalía".

Mientras tanto, Marley salió a hablar de manera exclusiva para el canal que lo contrata, Telefe: "Hoy me presenté en la Justicia y tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso. Sí, lo conozco. Fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad y éramos grandes. Él estaba estudiando en la facultad de ese momento, tengo pruebas".

En ese mismo momento, Adrián Molina acusó a Marley en el programa de Ángel de Brito: "Uno es responsable de sus acciones. No es mi responsabilidad pensar en lo que es mejor o peor para él. Sabrá que hacer porque es un adulto. Ojalá que otra gente que tenga que hablar, hable. No es una intención egoísta. Como una víctima de abuso de varios años, esto no es fácil", dijo.