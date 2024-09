Difundieron videos que muestran como Néstor Ortigoza ataca a golpes a su ex pareja frente al hijo de ambos

Imperdonable. Durante las últimas horas del miércoles circularon con fuerza a través de las redes sociales algunos videos que forman parte de la causa por violencia de género que Lucía Cassiau le inició a Néstor Ortigoza, por ahora vocal y ex mánager de San Lorenzo. En los repudiables y violentos clips, se lo puede ver al ex futbolista atacando ferozmente a su ex pareja ante la mirada temerosa del hijo de ambos. Como consecuencia, desde el Ciclón le pidieron su inmediata renuncia: "A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución".

A través de un comunicado oficial, el club de Boedo afirmó que tuvo "en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad".

El comunicado de San Lorenzo

Durante las últimas horas circularon una serie de videos que comprobarían que el ex futbolista de la Selección de Paraguay, de 39 años, ejerció violencia física contra su ex pareja. En las imágenes, tomadas por la cámara de seguridad que el ex jugador tiene en la cocina de su casa, se lo puede ver a Ortigoza arremeter con furia contra Cassiau , a quien le quita el teléfono celular de las manos, para luego atacarla a golpes de puño ante la atenta mirada del hijo de ambos, de 13 años.

En otro de los videos se lo ve al ídolo de San Lorenzo jugando a la pelota con el menor en el patio de su casa. De un momento a otro, arremete contra la madre del nene y le propina un pelotazo que hace volar por los aires el celular que ella estaba utilizando para grabar la situación. Cabe destacar que Ortigoza y Cassiau se encuentran envueltos en denuncias cruzadas, con una causa por "lesiones agravadas" que investiga la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género de Ezeiza.

El conflicto escaló hasta el punto de que la justicia allanó semanas atrás la casa de la víctima y secuestró dos armas de fuego, una Glock 17 y una Bersa BP9CC, ambas de 9 mm, junto con 84 municiones. Las armas estaban registradas legalmente a nombre de Lucía. El origen de la disputa surge después de que Ortigoza, quien se separó de Cassiau hace más de cuatro meses, la denunciara por violencia hacia sus hijos, expresando su preocupación debido a la posesión de las armas.

Las armas que fueron secuestradas de la casa de la ex pareja de Ortigoza

En respuesta, Cassiau presentó su propia denuncia contra Ortigoza por violencia de género. Este no es el primer conflicto legal del ex jugador, quien hace dos años fue condenado a una pena condicional por amenazas coactivas contra un ex empleado de San Lorenzo, Mauricio Argañaraz. Este incidente ocurrió en 2015, cuando Ortigoza amenazó a Argañaraz, incluso presentándose en su domicilio con un arma de fuego, tras una disputa por el pago de patentes de una camioneta.

Aunque Ortigoza fue condenado por este hecho, la acción penal se extinguió posteriormente por decisión judicial. Actualmente, la nueva denuncia por violencia de género agrava la situación del ídolo cuervo, cuyo desempeño como dirigente en San Lorenzo ya había sido fuertemente criticado por los hinchas debido a una mala gestión en el mercado de pases. Ortigoza fue el blanco de burlas que insinuaban su fanatismo por Boca y su supuesta interferencia en las transferencias de jugadores.

Denuncias cruzadas entre Ortigoza y su ex pareja.

Además, fue apartado de la Comisión Directiva de San Lorenzo en agosto por decisión del presidente del club, Marcelo Moretti, quien argumentó que aunque Ortigoza "no es un mal muchacho", carece de la formación necesaria para el cargo .Pese a esto, Moretti desmintió que haya una mala relación entre ambos y afirmó que Néstor iba a seguir en la Comisión Directiva en un rol adecuado a sus capacidades, aunque con la aparición de los videos esto fue inmediatamente descartado.