"Pensé que me mataban": le gatillaron en la cabeza al suegro de Nahuel Molina durante una brutal entradera

En cuestión de minutos, una familia entera pasó de compartir una cena tranquila durante la noche del lunes a vivir una de las peores experiencias de su vida. Claudio Occhiuzzi, suegro del futbolista de la Selección Argentina Nahuel Molina, fue víctima de una violenta entradera en su casa de la calle Eva Perón. El horror comenzó cuando al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en la vivienda y amenazaron a todos los presentes. "Me gatillaron en la cabeza. Me decían: 'Te mato, te mato'", relató la víctima. Las cámaras de seguridad de la propiedad registraron el espeluznante momento: los asaltantes sorprendieron a la familia sentada en el living y, con armas de fuego, comenzaron a someterlos. "Cuando llegué a la ventana, entró un malviviente todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después entraron tres más".

En cuestión de segundos, contó Occhiuzzi, su pareja e hijos fueron inmovilizados en el sillón mientras a él lo llevaron a una habitación. "Me encerraron, me golpearon, me pedían plata y me amenazaban con matar a mis hijos delante mío". Los delincuentes actuaban con precisión: usaban guantes, handy y una tijera neumática para cortar las rejas. "Decían: 'Está todo despejado', hablaba una mujer por el handy. Tenían todo planeado", detalló. Cuando creían tener el control absoluto, cargaron objetos de valor en valijas y se preparaban para huir en una camioneta Taos robada. Pero algo cambió el curso de los hechos: la Policía ya los estaba vigilando.

Según fuentes de la investigación, agentes de la DDI de Morón habían detectado por cámaras la presencia de un vehículo sospechoso, implicado en otro robo agravado, y llegaron hasta el domicilio de Occhiuzzi. Al intentar interceptar el auto, los delincuentes dispararon contra el patrullero y se desató una feroz balacera. "Hubo más de 15 tiros. Fue desesperante. Pensé que me mataban", recordó el suegro del jugador del Atlético Madrid. La secuencia se tornó aún más dramática cuando tres de los ladrones, en plena fuga, volvieron a meterse a la casa. "Yo quise cerrar la puerta, pero se metieron de nuevo. Tenía un pánico terrible", contó.

Y siguió: "Me demoré en abrir la reja del fondo y uno me gatilló en la cabeza otra vez". La persecución policial fue cinematográfica: uno de los asaltantes fue capturado tras ingresar a un gimnasio mientras intentaba trepar por una terraza. La secuencia fue registrada por una mujer que se encontraba entrenando. A los otros dos los atraparon en calles cercanas. Uno de ellos, de 22 años, fue herido en la pierna por un disparo y tenía en su poder un revólver .357 Magnum. El otro, de 23, ya tenía pedido de captura por robo y asociación ilícita. El tercero, de apenas 20 años, fue arrestado en las inmediaciones por la Policía Local.

Claudio Occhiuzzi, Suegro de Nahuel Molina que fue asaltado en Lanús, pasó por #Lopez910 con @gustavohlopez y contó como fue el asalto a su casa: "Me hostigaron y me apuntaron".



Durante el operativo se hallaron herramientas utilizadas para forzar accesos, pasamontañas, una barreta, una pistola 9 mm con cargador extendido y "miguelitos" metálicos diseñados para pinchar neumáticos de patrulleros. También robaron un segundo vehículo a un hombre de 43 años que, por fortuna, resultó ileso. Pese al espanto, ninguna víctima sufrió heridas físicas. La causa quedó en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI descentralizada de Ituzaingó, quien imputó a los tres detenidos por robo agravado en poblado y en banda, por efracción y con armas de fuego. "Nos salvamos de milagro", dijo Occhiuzzi al finalizar su testimonio.